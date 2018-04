Atlético de Madrid Simeone: «El Madrid es favorito en la Champions» El técnico alaba «el rendimiento del Atlético en esta década, ante dos potencias como el Real Madrid y el Barcelona»

Fue un partido con la mente puesta en Europa. Simeone apostó por la guerra en el ataque, con la calidad de Griezmann en el remate y la lucha sin fin de Diego Costa para desgastar a Ramos y Varane. Su estrategia de robo y contragolpe le dio resultado. Sufrió el 1-0 de Cristiano, que está en racha, y cuando el conjunto rojiblanco pasó a buscar la igualada encontró el gol en gotas de talento de Vitolo y el acierto de Griezmann: «El partido me supo a poco. Pudimos ganar y pudimos perder. Tuvimos ocasiones para vencer y ellos también. Todavía aspiramos a la Liga. Espero llegar con chance a las tres últimas jornadas».

Elogió al Real Madrid por su cambio de chip en Europa: «Es el favorito a ganar la Champions. En ese torneo se le enciende una luz».

El técnico argentino no pierde en el Bernabéu en Liga desde el 1 de diciembre de 2012, cuando cayó en el estadio blanco por 2-0. Desde entonces, los rojiblancos han puntuado en campo del eterno rival cinco veces en el campeonato nacional: «Este club es grande y crece. Estoy orgulloso del nivel de este club en está década, ha competido ante dos potencias como Madrid y Barcelona y sigue compitiendo. Yo trabajo para que Griezmann y Oblak sigan y seguir siendo más grandes aún».

Metió a Gabi en el segundo periodo, cuando Zidane introdujo a Modric e Isco: «Puse a Gabi porque necesitaba piernas». Elogió a veteranos como Cristiano, Gabi y Godín: «Todos tienen actitud y responden, son de admirar». No quiso entrar en las acciones polémicas en las áreas: «La única jugada que he visto clara es que nos pitaron un fuera de juego a Vitolo que no era». Habló de su futuro con claridad. Eliminó cualquier atisbo de morbo: «Seguiré en el Atlético».