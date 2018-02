Atlético Simeone: «Somos pocos, bien atrincherados» «El equipo está bien. Veo un grupo corto, pero muy competitivo. Nos dará la posibilidad de que la mayoría tenga minutos», afirma tras la marcha de Carrasco y Gaitán

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, admitió este martes que con las salidas de Yannick Carrasco y Nico Gaitán son «pocos», pero «bien atrincherados» para «ir» a por sus objetivos y dijo que para jugar aquí se necesita «el 110 por ciento» porque la exigencia es «pelear contra los mejores».

Este miércoles espera el Leganés y el próximo domingo el Barcelona, en una semana crucial por la Liga para el Atlético, que se ha quedado con 20 futbolistas, 17 de ellos de campo, después de ambos traspasos al Dalian Yifang chino, para 20 encuentros como máximo, en el caso de llegar a la final de la Liga Europa.

«En realidad, no», le preocupa a Simeone esa reducción en la plantilla. «La verdad que el equipo está bien. Veo un grupo corto, pero muy competitivo. Entonces, seguramente nos dará la posibilidad de que la mayoría tenga minutos y los podamos distribuir de la mejor manera para que se siga potenciando el equipo, que es lo que nos importa», valoró en rueda de prensa tras el entrenamiento.

También incidió en las complejidades que tiene llegar a ser titular en el equipo rojiblanco. «Siento que no es fácil jugar en el Atlético de Madrid. Si vamos desde el momento en que nosotros hemos llegado hasta el día de hoy, han venido pocos futbolistas con la confirmación enseguida de pasar a ser titulares», recordó. «Ha pasado con Oblak, Savic, Vrsaljko, Augusto, aunque posiblemente es el que más ha jugado en ese momento, con Griezmann, Correa y ni que hablar con los chicos que han salido de la cantera, los tiempos que ha llevado a Thomas y Saúl hacerse con un lugar», continuó su repaso en ese sentido el preparador rojiblanco.

«Está claro que para jugar en el Atlético de Madrid, como dijo Correa, tienes que tener una cabeza muy fuerte, porque nos exigen y nos exigimos pelear contra los mejores y para eso necesitamos el 110 por ciento, como me dijo una vez Jesús Gil (expresidente del Atlético) cuando llegué al club. Para estar en el Atlético no alcanza el cien. Y eso es lo que hay», enfatizó el técnico.

El Atlético está a siete puntos del liderato del Barcelona. «Los últimos 14 años siempre ha salido campeón el Real Madrid y el Barcelona, salvo nosotros (en 2013-14), o sea que estamos en un campeonato imposible para los otros equipos que no sean Real Madrid, Barcelona y nosotros cuando tuvimos esa posibilidad», repasó. «Tenemos que seguir nuestra línea y no mirando más allá de lo que nos entusiasma y nos potencia como equipo, que es no alejándonos del partido que tenemos por delante y después, más adelante, cuando falten cinco o seis fechas, ahí veremos qué situaciones podemos tener», afirmó el técnico en la víspera de jugar con el Leganés.

Ese duelo centra su interés, por mucho que el Barcelona sea su siguiente rival, el próximo domingo en el Camp Nou. «Nosotros estamos pensando en el partido de mañana. El Leganés, sobre todo fuera de casa, se cierra bien, aprovecha la pelota parada, juega muy bien sobre los espacios y nos preocupa eso», remarcó Simeone, que calificó a Asier Garitano como un entrenador «fantástico».

Interés del Barça en Griezmann

«En estos momentos no hay nada que nos saque de la línea que tenemos. Somos pocos bien atrincherados para ir a buscar lo que queremos», insistió Simeone, interrogado también por las portadas del 'Mundo Deportivo' y el 'Sport' del posible fichaje de Antoine Griezmann por el Barcelona, a cinco días de su duelo. «En principio, no creo que Griezmann lea el periódico», respondió.

El Atlético encadena siete triunfos consecutivos. «Venimos últimamente en estos tres últimos partidos teniendo una buena regularidad de juego. Está claro que para estar en ese nivel necesitamos intensidad sobre todo y tener claro siempre cuál es el camino de este equipo», valoró. «Nosotros jugamos de una manera absolutamente definida desde hace muchos años y a más nos acerquemos a esa situación en el rendimiento individual de los jugadores se potencia el colectivo», recalcó el técnico, que también destacó que su conjunto está «presionando» ahora «mejor arriba, porque los delanteros están trabajando bien».

En ese sentido, también fue preguntado por la diferencia entre el partido del pasado domingo ante el Sevilla, cuando el Atlético marcó el 0-1 y fue a por más goles hasta su triunfo por 2-5 en el Sánchez Pizjuán, con otros choques en los que el equipo rojiblanco se echa unos metros hacia atrás cuando se ha adelantado en el marcador. «Yo creo que pasa mucho sobre la posibilidad de recuperar más alto, por tener la pelota más alto, por salir bien de contragolpe cuando recuperas la pelota... Por ejemplo, el pase de Koke a Griezmann en el tiro al palo es una jugada de dos toques. Se salió con precisión y con velocidad. Está claro que la contundencia hará mejor todo lo que el equipo pueda dar», prosiguió el entrenador.

«Eso no quiere decir que hayamos jugado el segundo tiempo en campo rival, porque no creo que haya sido así. Sí fuimos contundentes, verticales en la transición defensa-ataque y tuvimos mucha más precisión que en otros partidos. Elevando la precisión y subiendo la contundencia apareció el partido del otro día», dijo.