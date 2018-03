Villarreal-Atlético Simeone entona el mea culpa El técnico rojiblanco asegura que tomó decisiones equivocadas que le costarón la derrota a su equipo

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, se inculpó de la derrota ante el Villarreal por 2-1, ya que aseguró que sus jugadores hicieron un gran partido y él no les ayudó a ganar.

«La sensación que tengo es que lo perdí yo, la sensación es que los futbolistas hicieron un partido enorme y creo que yo me equivoqué y no les ayudé a ganar», afirmó en rueda de prensa Simeone, que no quiso concretar en qué se había equivocado al señalar que «en cosas del partido».

Sobre el desarrollo del encuentro, que se le escapó en los últimos diez minutos con los dos goles del Villarreal, señaló que «fue un partido intenso, en la primera parte creo que lo hicimos bien y hasta su primer gol creo que lo estábamos haciendo bien, pero ellos han encontrado esos dos goles en la recta final».

Preguntado por la distancia que les aventaja ahora el Barcelona, tras esta derrota, en la lucha por el título de Liga, apuntó que «hoy hicimos algunas cosas buenas y otras malas, debemos seguir trabajando. Debemos sumar muchos puntos y después ya veremos qué va a pasar».