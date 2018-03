Baloncesto Baskonia busca dar un zarpazo definitivo en la Euroliga Los de Pedro Martínez dependen de sí mismos para disputar el playoff y una victoria esta noche en Barcelona dejaría casi sentenciado su pase

El Baskonia visita esta noche el Palau Blaugrana (21:00 horas) con la posibilidad de encarrilar su clasificación para los playoff de la Euroliga. Una victoria ante el Barcelona les dejaría con 15 triunfos, dos por encima del Maccabi, rival por superar la fase regular y que ayer perdió en casa ante el Panathinaikos (75-76). A falta de dos jornadas para la finalización de esta primera parte de la competición, Baskonia dependerá de sí mismo y especialmente importante será el choque de la próxima semana, en la que los de Pedro Martínez recibirán precisamente a Maccabi, que en Tel Aviv ya venció por seis puntos de diferencia (74-68). No obstante, Baskonia cierra la fase regular recibiendo al Anadolu Efes, un equipo que solo ha sido capaz de ganar seis partidos de los 26 que ha disputado. Por este motivo, si Baskonia gana esta noche en el Palau podría decirse que tendría pie y medio en los playoff.

No lo tendrá fácil de todas formas, a pesar de encontrarse en el mejor momento de la temporada. Aunque el Barcelona ocupa la penúltima plaza y sus actuaciones son irregulares, en los últimos encuentros, desde que Pesic ha tomado las riendas del equipo, ha experimentado una cierta mejoría y su juego ha ido creciendo. La contundente victoria en la pista del Olympiacos (63-90) es un ejemplo de ello. Además, los catalanes ya derrotaron a Baskonia en los cuartos de final de la Copa del Rey, disputada este mismo año. «Esperamos un partido muy intenso porque el Baskonia ha jugado así toda la temporada, especialmente después de que el coach Pedro Martínez ha tomado el mando. Se ve de lejos que el equipo trabaja y defiende. Siempre digo que si sólo uno de tus jugadores en pista no defiende, entonces tienes un problema. Ninguno de los cinco puede descansar. Tengo un gran respeto por cómo juega el Baskonia. Ellos no lloran. Pueden perder pero se levantan y se preparan para el próximo reto», ha explicado Pesic.

El entrenador del Barcelona reconoció que «es posible que ellos tengan ganas de revancha en este partido concreto por lo de la Copa. La psicología es importante, pero no es lo más importante, lo más importante es si tú tienes la mentalidad de trabajar siempre y tienes la calidad para hacerlo. En la vida y en el baloncesto hay un A, B y C. La A es trabajar. No importa si el partido es importante o no, hay que ir a tope en todos, hay que tener esa mentalidad». Y añadió: «En la Euroliga los partidos que jugamos son importantes para mejorar nuestro juego y también porque a mí me permiten ver cómo reaccionamos, para conocer mejor a mis jugadores, qué puedo hacer cómo entrenador para mejorar cosas, también me permiten ver cosas tras una derrota que no las vería si ganáramos. Todos los partidos que tenemos en Europa los usamos para mejorar».

Por su parte, Pedro Martínez elogió a Pesic y su trabajo en el Barcelona. «Es un partido difícil ante un equipo que está en dinámica muy buena. Jugando normal o regular no hay ninguna posibilidad de ganar aunque ellos no tengan un objetivo clasificatorio», explicó el técnico de Baskonia, que aspira a meterse entre los ocho mejores de Europa. «Juegan muy agresivo en defensa, atacan muy bien el rebote ofensivo, tienen mucha amenaza de tiro exterior y es un equipo de muchísimo potencial», apuntó al desglosar las claves del juego culé. Y para acabar, elogió el estado de forma de Heurtel. «Ha encontrado su punto de protagonismo para ser un jugador muy determinante y Tomic también ha mejorado muchísimo, creo que en parte por la asociación que tiene con Heurtel», explicó.