NBA Gasol da una lección

El veterano pívot Pau Gasol volvió a dar un lección de jugador completo y líder que ayudó a los Spurs de San Antonio a volver al camino del triunfo, y además ser el español más destacado de la jornada junto con el ala-pívot Nikola Mirotic, su excompañero cuando ambos militaban en los Bulls de Chicago.

La baja indefinida del alero estrella Kawhi Leonard hizo que la figura de Gasol fuese aún más decisiva en el juego de los Spurs, que de visitantes se impusieron por 95-100 a los Nets de Brooklyn después que el internacional español aportó un doble-doble y fue el jugador más completó del equipo tejano.

Gasol entendió la importancia que tiene su aportación dentro del equipo y en los 30 minutos que disputó consiguió 13 puntos y 12 rebotes. El jugador de Sant Boi tuvo la mejor selección de tiros al anotar 5 de 8, incluido el único que hizo desde fuera del perímetro, y acertó 2 de 4 desde la línea de personal. Dentro de la pintura, Gasol capturó 11 rebotes defensivos, además de repartir siete asistencias, que también lo dejaron líder en esa faceta del juego, mientras que solo perdió un balón y cometió una falta personal.

Mirotic no pudo ver compensada su gran labor individual con el triunfo después que los Bulls perdieron en su campo del United Center de Chicago por 112-119 ante los Warriors de Golden State, pero estuvieron siempre en el partido. A pesar de la derrota, el ala-pívot hispano montenegrino surgió como el líder encestador de los Bulls y sexto jugador que aportó 24 puntos y el único que pudo superar al final a la defensa de los Warriors. Mirotic jugó 27 minutos y anotó 9 de 13 tiros de campo, incluidos 4 de 7 triples, y 2-2 desde la línea de personal.

El exjugador del Real Madrid también tuvo presencia dentro de la pintura al capturar seis rebotes --cinco defensivos--, repartió tres asistencias, recuperó tres balones, perdió otros tres, puso un tapón y cometió una falta personal. Desde que volvió Mirotic con el equipo tras perderse los primeros 23 partidos, los Bulls ya tienen marca ganadora de 14-8, comparada a la de 3-20 sin el jugador internacional español, que en noviembre, sin él, perdieron ante los Warriors por paliza de 143-94.

El base Ricky Rubio también disfrutó de liderazgo y triunfo con los Jazz de Utah a los que ayudó a vencer de visitantes por 105-120 ante los Kings de Sacramento. Rubio se convirtió una vez más en el director del juego de los Jazz al aportar nueve puntos y siete asistencias durante los 29 minutos que estuvo en la pista. El jugador de El Masnou anotó 2 de 8 tiros de campo, incluido un triple de cuatro intentos, y 4 de 5 desde la línea de personal, también capturó un rebote, recuperó cuatro balones, perdió otros cuatro y cometió tres faltas personales.

El escolta Álex Abrines se tuvo que conformar con ocho minutos como reserva de los Thunder de Oklahoma City, pero aportó cinco puntos, y disfrutó del triunfo que lograron con comodidad por 114-90 ante Los Angeles Lakers. Abrines estuvo eficaz al conseguir siete puntos tras anotar 2 de 3 tiros de campo, incluido un triple de dos intentos, y acertó 2-2 desde la línea de personal. El jugador mallorquín también tuvo presencia dentro de la pintura al capturar dos rebotes y cometió una perdida de balón.

No mostró su mejor aportación individual el ala-pívot hispano congoleño Serge Ibaka al quedarse con sólo dos puntos, pero colaboró con los Raptors de Toronto en la victoria que consiguieron por 96-91 ante los Pistons de Detroit. Ibaka jugó 24 minutos y encestó 1 de 5 tiros de campo, falló un intentó de triple, y no fue a la línea de personal. El internacional español tampoco tuvo protagonismo en el juego interior al quedarse con tres rebotes, dio una asistencias, perdió un balón y cometió una falta personal.

La baja por enfermedad a última hora del pívot Marc Gasol no impidió que los Grizzlies de Memphis venciesen de locales por 105-99 a los Knicks de Nueva York, donde su compatriota, Willy Hernangómez sigue sin jugar. Tres horas antes del partido, los Grizzlies sacaron de la lista oficial al mediano de los hermanos Gasol, al no sentirse bien por los efectos de la gripe. Hernangómez no tuvo ningún problema de salud, pero se encontró con el que arrastra en lo que va de temporada, al no recibir de nuevo minutos por parte del entrenador de los Knicks, Jeff Hornacek, y tuvo que ver todo el partido desde el banquillo. La misma experiencia que le tocó vivir a su hermano Juancho, que viajó con los Nuggets de Denver al Staples Center de Los Angeles y perdieron por 109-104 ante los Clippers.