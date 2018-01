NBA Un gran Mirotic no es suficiente Derrota de los Bulls, en la prórroga, ante Trail Blazers y regreso de Ibaka tras su sanción

Los alas-pivotes Nikola Mirotic y Serge Ibaka volvieron a tener protagonismo con su juego individual y de equipo en la corta jornada de la NBA, en la que fueron los dos únicos españoles que vieron acción. A pesar que los Bulls de Chicago cayeron derrotados en la prórroga por 120-124 ante los Trail Blazers de Portland, Mirotic volvió a ser el sexto jugador del equipo de la "ciudad de los vientos", que por segundo partido consecutivo se dejaron escapar la ventaja que tenían en la recta final del cuarto periodo.

El jugador montenegrino español aportó un doble-doble de 18 puntos y 10 rebotes, que no impidieron la segunda derrota consecutiva de los Bulls después de haber tenido ventaja hasta la recta final del partido como les sucedió en el anterior frente a los Celtics de Boston. Mirotic, que jugó 19 minutos, anotó 6 de 13 tiros de campo, incluidos 2 de 5 triples, y estuvo perfecto (4-4) desde la línea de personal.

El internacional español capturó nueve rebotes defensivos, repartió dos asistencias, recuperó un balón, perdió otro y no cometió ninguna falta personal. Mirotic declaró que no tiene ningún problema con el entrenador de los Bulls, Fred Hoiberg, en que mantenga de titular a Markkanen, ya que todavía no ha alcanzado su mejor nivel de juego y además sentía ligeras molestias en las costillas, que lo hicieron ser dudoso para el partido ante los Trail Blazers.

Ibaka regresó a la titularidad de los Raptors de Toronto tras haber cumplido con un partido de suspensión por violar el código ético interno del equipo, al enfrentarse con un miembro del grupo que trabajo con los jugadores, y los ayudó a ganar en la prórroga 131-127 ante los Bucks de Milwaukee. El jugador internacional español aportó 11 tantos tras anotar 5 de 19 tiros de campo, falló los cinco intentos de triple, y acertó 1-1 desde la línea de personal.

Ibaka, que disputó 38 minutos, también capturó ocho rebotes, incluidos seis defensivos, dio dos asistencias, recuperó dos balones, perdió otros dos, puso cuatro tapones -líder del equipo en esa faceta del juego- y le señalaron dos faltas personales