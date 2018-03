NBA El calvario de Marc Gasol en los Grizzlies El español podría abandonar la franquicia de Memphis, que encajó el jueves la sexta derrota más abultada de siempre

Emilio V. Escudero

Cuando firmó su renovación millonaria con los Grizzlies, Marc Gasol no imaginaba que solo tres años después estaría en esta situación. La descomposición de la franquicia de Memphis es total y la desesperación que vive el español alcanza cotas impensables para él. El equipo, que ha pasado de luchar por el título a ocupar la última posición, ha perdido el alma. Ni rastro del gen luchador que le hacía temible para sus rivales a pesar de la ausencia de figuras. Porque más allá del talento, estos Grizzlies de Marc Gasol se habían convertido en un ejemplo de compromiso y esfuerzo. Valores dilapidados en una campaña desastrosa que obligará al español a reflexionar el próximo verano.

La derrota ante los Hornets de Willy Hernangómez (10 puntos y 12 rebotes) fue la más dura de la historia de la franquicia y la peor de la NBA en las últimas dos décadas (140-79). 61 puntos de diferencia. Un tropiezo monumental que saca a la luz la decadencia del equipo, que cambió de entrenador a principios de temporada, pero que no ha conseguido remontar el vuelo. Para explicar el fracaso no basta con mirar a la enfermería, donde se mantiene el base Mike Conley. La planificación del verano no fue buena, con jugadores firmados a precio de estrella que no han dado un buen rendimiento como Chandler Parsons.

Marc Gasol, que ante los Hornets no jugó por descanso, se ha mostrado crítico con la construcción del equipo y la actitud de sus compañeros a lo largo de la temporada. Él mismo se ha visto arrastrado por la tendencia derrotista del equipo y sus números se han visto lastrados. Aun así, se las ha apañado para promediar 17,5 puntos y 8,4 rebotes por partido. Registros que siguen llamando la atención en la NBA, lo que podría abrirle las puertas a un traspaso el próximo verano. Una posibilidad que él siempre había descartado porque era feliz en Memphis. Aunque visto lo visto esta temporada, ese amor por la ciudad de Elvis y por la camiseta azul de los Grizzlies, podría haber cambiado.