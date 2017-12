NBA | Thunder-Sixers El partidazo de los piques y las tres prórrogas La victoria de los Thunder sobre los Sixers (117-119) se alargó entre canastas, fallos y rifirrafes entre Westbrook y Embiid

El base Russell Westbrook fue uno de los protagonistas del encuentro entre los Thunder y los Sixers, y no solo por su triple-doble de 27 puntos, 17 rebotes y 15 asistencias.

Fue un partido intenso, que se alargó hasta las tres prórrogas para dirimir al equipo vencedor. Fueron los de Oklahoma (117-119), gracias a una última canasta de Andre Roberson, que solo sumó cuatro puntos, a menos de diez segundos para el final.

No obstante, la intensidad del encuentro no solo estuvo en el marcador, siempre apretado, sino también en el duelo particular que protagonizó Westbrook con Joel Embiid. Los dos pelearon hasta el final con el balón en las manos, pero también en la batalla moral con gestos, miradas y acciones, para deleite de los aficionados.

Westbrook jugó 52 minutos y anotó 10 de 33 tiros de campo, y tuvo como respaldos a Carmelo Anthony y a Paul George, que encestaron 24 puntos cada uno.

El escolta español Alex Abrines colaboró con tres tantos en 17 minutos de juego al anotar 1 de 6 tiros de campo (1 de 5 triples) y logró cuatro rebotes. Los Sixers (14-14), que marchan penúltimos en la División Atlántico, tuvieron su séptima derrota en los últimos 10 partidos. Joel Embid aportó 34 puntos y J.J. Redick consiguió 19, mientras que Darío Saric encestó 16 para el equipo de Filadelfia.