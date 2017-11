Scariolo: Â«No son 16 marcianos que van a ponerse la camiseta de EspaÃ±aÂ»

Selección española Scariolo: «No son 16 marcianos que van a ponerse la camiseta de España» El seleccionador defiende a los jugadores que defenderán a la selección en los partidos de clasificación

Han sido días complicados para Sergio Scariolo y los técnicos de la federación. La incertidumbre que ha rodeado a la convocatoria para los partidos de clasificación para el Mundial ha arrojado la peor situación posible, aunque también la más esperada. Sin jugadores NBA ni de Euroliga. Un salto al vacío que comenzó hoy en Guadalajara, donde el equipo se concentrará durante cuatro días antes de viajar a Montenegro para disputar el primero de los dos encuentros previstos para esta primera ventana.

«Hace un año pensamos que este sería el escenario más probable que nos podríamos encontrar, por eso hicimos esa concentración de verano, para que el núcleo fuerte de estos días tomara contacto con nuestra idea de baloncesto. Por esos días en Benahavís no empezamos casi de cero», explicó aliviado el seleccionador. Ocho de esos jugadores están hoy en Guadalajara. La otra mitad son veteranos con ganas de aprovechar una oportunidad que nunca les llegó y otros que vuelven después de años lejos de la selección.

«No son 16 marcianos que llegan de otro planeta y se ponen la camiseta de España. Muchos se conocen de las selecciones nacionales de cantera, otros de campeonatos pasados y la mayoría han coincidido en vestuarios de la ACB y canchas de baloncesto. No será difícil explicarles ese valor de solidaridad que ha impregnado a este equipo durante años», señaló Scariolo, molesto por tener tan poco tiempo de preparación, pero confiado en hacerlo bien por las ganas y la ilusión con la que llegan todos los jugadores.

Aunque el italiano confía en mantener la misma filosofía que en los grandes campeonatos, la ausencia de jugadores que dominen bajo el aro hace que eso deba cambiar un poco el estilo del equipo. «Sabemos que no tenemos situaciones de ventaja en juego estático, por eso queremos tener una defensa activa que fuerce el error del rival y nos permita correr. El juego de poste bajo no lo vamos a tener igual que siempre, pero vamos a intentar integrar a los chicos jóvenes altos en esta dinámica. No renegamos de nuestra identidad que sigue siendo la que nos ha hecho conseguir resultados y ser admirados. Debemos tener la capacidad de entender lo que el equipo necesita y ponerlo al servicio del grupo sin pensar demasiado a lo que uno en sí pueda sacar a nivel individual», concluyó.

Fran Vázquez, un capitán feliz

Uno de los que más ilusionados estaba a su llegada a la concentración era Fran Vázquez. El capitán de la selección volvía al equipo nacional después de siete años de ausencia y lo hacía con ganas de ayudar al equipo en una situación complicada. "Es todo un poco raro, porque apenas tenemos cuatro días para preparar los partidos en lugar del mes y medio que tienes cuando vienes a un gran torneo de verano. Por eso es importante que vayamos todos a una desde el primer momento", apuntó el gallego.

Vázquez, uno de los veteranos junto a Vidal y Oliver, cree que su labor debe ser más anímica que otra cosa. «Creo que es importante que estemos ahí a su lado en momentos de bajón si es que los hay, para intentar no alejarnos del objetivo principal que tenemos que es intentar ganar estos dos partidos», apuntó.