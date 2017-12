Fútbol Sito Alonso busca el compromiso en su visita a Moscú El técnico espera la reacción de sus jugadores para romper una racha de seis derrotas consecutivas entre ACB y Euroliga

SERGI FONT

El Barcelona viaja a Moscú este jueves para jugar mañana ante el Khimki y tratar de romper una racha de seis derrotas consecutivas que han puesto a Sito Alonso contra las cuerdas y al equipo con un pie fuera de la Euroliga. «Jugarán los que mejor estén y los jugadores más comprometidos en una situación tan complicada como esta», ha señala el técnico, que ya no sabe qué hacer para provocar la reacción de sus hombres. «Lo importante es que cada uno sepa lo que nos estamos jugando cada uno en cada partido», ha añadido.

El ejemplo que pone es reciente y se refiere a la última derrota cosechada ante Baskonia, que llegó a pesar de la remontada de su equipo que llegó a perder por 25 puntos. «Ese día, ante una dificultad grande cayendo de 25 puntos y en una cancha como Baskonia, varios de nosotros nos rendimos. Y eso creo que, bajo nuestro punto de vista, es inadmisible e innegociable. Hubo jugadores que dieron un ejemplo de lo que no es rendirse y redujeron un parcial de 25 abajo. Eso es lo que tenemos que aprender de los jugadores que lo hicieron en esa situación y los que no lo aprendan no podrán jugar con nosotros», explicó. El objetivo de Alonso es recuperar ese compromiso para reconducir una situación en la Euroliga más que complicada. El balance es de cuatro victorias (ninguna lejos del Palau) y 10 derrotas, lo que deja lejos la octava plaza que le daría derecho a jugar los playoff.

Uno de los grandes alicientes del partido será el reencuentro del Barcelona con Georgios Bartzokas, entrenador del Khimki ruso, tras la salida del griego del Palau este pasado verano. «Será un partido un poco especial para Bartzokas y para algunos jugadores de mi plantilla, aunque no creo que sea decisiva», ha reconocido Alonso, que también ha destacado el buen momento del Khimki, que se encuentra en octava posición, con 8 victorias y 6 derrotas. «Tiene un buen nivel anotador gracias a Aleksei Shved y una gran capacidad física para pasar por encima del aro», asegura. Alonso también destaca que «la capacidad física y la confianza que están teniendo hacen que esté jugando a un gran nivel».

Por último, se ha referido a la posibilidad de reforzar la posición de base para tratar de superar esta situación negativa que están viviendo y agravado por la irregularidad de Phil Pressey. «Ahora mismo, estamos un poco más encima de lo normal, pero en principio no creo que fichar sea la solución a las cosas que están pasando en los últimos partidos. La solución pasa por dar un poquito más todos para poder revertir la situación. Quizás no ganaremos todos los partidos que queremos, pero sí jugar con mejor solvencia», ha zanjado.