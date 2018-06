Final NBA El surrealista despiste de Smith que desesperó a LeBron Con empate en el marcador y en los segundos finales, el compañero de «The King» no supo aprovechar la posesión porque pensaba que iban ganando

LeBron James volvió a completar un partido antológico, pero esta vez no fue suficiente para que su equipo ganara. La estrella de Cleveland se enfrentó a los Golden State prácticamente solo y luchó de tal maneta que estuvo a punto de estar muy cerca de llevarse el primer partido de la final de la NBA. Pero ni siquiera el mejor LeBron es suficiente para imponerse a Curry y compañía. Pese a sus 51 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, la imagen de «The King» que ha quedado en la retina de los aficionados es la de la desesperación. Concretamente la que protagonizó en los últimos compases del encuentro, en una de las jugadas más surrealitas de las finales de la NBA.

A falta de cinco segundos para el término del encuentro y con empate a 107 en el marcador, George Hill dispuso de un tiro libre. El primer partido de la final de la NBA podía estar ahí, ya que apenas quedarían cuatro segundos para el final. Sin embargo, erró la canasta. Pero la cosa no quedó en ese error. JR Smith interceptó el rebote y, lejos de intentar anotar, se marchó hacia atrás. El tiempo corrió, Cleveland no dispuso de una ocasión para intentar ganar y el final llegó. Última posesión desaprovechada. LeBron no se lo podía creer.

JR Smith privó a Cleveland Cavaliers de llevarse el Game 1 de #NBAFinals . No recuerdo una acción más tonta que esta en un momento tan importante. Pensaba que iban ganando, insólito pic.twitter.com/XdGVGVlgas — The NBA Monster (@TheNBAMonster) 1 de junio de 2018

La estrella de Cleveland no salía de su asombro y, vista la reacción de JR Smith, él tampoco. «Pensé que íbamos ganando», le dijo a su compañero. La jugada era incomprensible y LeBron James se mostró visiblemente molesto por el despiste de su compañero. El partido se fue a la prórroga y el resto es historia. Golden State se impuso a Cleveland y comienzan por delante la final de la NBA. Lo que no ha perdido LeBron es el reconocimiento unánime por su labor en la cancha: «Es difícil decir quién es el mejor, pero él es el más completo de todos, probablemente», afirmó Calderón en los vestuarios.

“Pensé que ibamos ganando” le dice JR Smith a LeBron James



Si soy LeBron, lo mato en la cancha en vivo y en directo para todo el mundo pic.twitter.com/dA6ROQ7WIs — The NBA Monster (@TheNBAMonster) 1 de junio de 2018

LeBron James atendió a los medios cuando el partido terminó. «Me han preguntado si he hablado con J.R. al respecto y ya he dicho que no. Sabía que era un marcador apretado. Estábamos uno abajo. George Hill metió el primer tiro libre. Cogimos el rebote ofensivo y pensé que todos sabíamos cuál era el marcador. Ese es mi punto de vista. No sé en qué pensaba J.R.», concluyó sobre la acción.