Liga Endesa Svetislav Pesic regresa al Barça para enderezar al nave El entrenador serbio, que le dio a los azulgranas la primera Euroliga de su historia, regresa al equipo trece años y medio

09/02/2018 14:43h Actualizado: 09/02/2018 14:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Barcelona ha vuelto a entregar el timón de la nave azulgrana al serbio Svetislav Pesic (Pirot, Yugoslavia, 1949), con quien la entidad vivió en el 2003 el momento más destacado de su historia, tras el triplete obtenido (Liga ACB, Copa y Euroliga).

Pesic, de 68 años, llega en un mal momento para los azulgrana, que acaban de destituir a Sito Alonso, y en cuya transición Alfred Julbe se ocupó anoche del equipo, en una nueva derrota azulgrana, esta vez en la pista del Maccabi.

En el banquillo barcelonista, Pesic tendrá como ayudante al manresano Ricard Casas, de 55 años, amigo personal y con una dilatada carrera en la liga ACB y en la LEB, y como ángel de la guarda en el club, tendrá al actual presidente de la entidad, Josep Maria Bartomeu, quien no estuvo del todo de acuerdo en su adiós en el 2004, pero sobre todo por los problemas que se generaron con cambios estructurales que llevó a cabo el club, mientras él era responsable de la sección de baloncesto.

De hecho, la chispa que provocó el adiós de Pesic fue la decisión por parte del entonces presidente de la entidad, Joan Laporta, de nombrar a Valero Rivera como director general de todas las secciones del club. La cohabitación entre Rivera y Pesic no salió bien, porque se entendió como una intromisión en la parcela de baloncesto.

En esta segunda etapa, el Barcelona no le va a emplazar a una gran empresa al técnico serbio-germano, después de tres temporada en blanco de la sección.

Sobre Pesic pesará la responsabilidad de enderezar la nave en la Liga ACB, ya que en el club no esperan grandes cosas en la Copa del Rey, que está fijada para dentro de dos fines de semana, mientras que en la Euroliga no existe ningún azulgrana que dé ni un duro por la clasificación de su equipo para la siguiente ronda. De hecho, en la presentación de este mediodía, ya ha avisado que la falta de entrenamientos por lo cargado del calendario le privará de tiempo para trabajar con sus jugadores.

Así, tras la destitución de Xavi Pascual en el 2016, el fracasado proyecto de Georgios Bartzokas en el siguiente curso, y el reciente adiós de Sito Alonso, en una temporada en el que el Barça no ha transmitido ninguna buena sensación, al margen de alguna victoria de relumbrón (CSKA y Madrid, entre otras), a Pesic se le pasa el testigo para intentar con el Barça optar a la Liga ACB, que no gana desde hace cuatro cursos (2013-14).

Pesic supo hacer un equipo campeón en su primera etapa, siendo la 2002-03 la más exitosa de toda la historia azulgrana, en la que junto a Juan Carlos Navarro, Sarunas Jasikevicius, Dejan Bodiroga y Roberto Dueñas, entre otros, llevaron al Barça al momento de más esplendoroso del club.

Trece años y medio después del adiós, y reemplazado por Joan Montes, Pesic vuelve a ser el patrono de los azulgrana, donde se espera que su disciplina férrea reconduzca la situación.

Si no han cambiado mucho las cosas y en los pocos entrenamientos de que disponga, el Barcelona intentará ser un equipo muy trabajado y bunkerizado contra las injerencias, y prueba de ello fue el adiós del club, por diferencias con Valero Rivera, por entonces director general de las secciones del FC Barcelona, y que llevaron al técnico a echar de un entrenamiento al que había sido un mito en el banquillo de la sección de balonmano.

"No he podido aceptar que alguien que no conoce el baloncesto decida sobre mí, mi profesión, mi familia, mi futuro y sobre el equipo del que yo era responsable", dijo entonces un desencajado Pesic, que había visto cómo días antes de su adiós había sido destituido el gerente de la sección, Antonio Maceiras, cuyo cargo lo ocupó Manolo Flores.

La mecha en el Palau ya se había encendido y tras el adiós de Pesic llegó la dimisión de Valero Rivera, que se había convertido en el centro de los abucheos de una parte de los aficionados.

A pesar de aquel encontronazo, que algunos señalaron como un intento desde la propia junta por desestabilizar el baloncesto, Pesic regresa al Barça y Valero Rivera continuará un año más como consejero de la junta, después de ejercer esta función en los últimos seis años, con Sandro Rosell de presidente y en la actualidad bajo el mandato de Josep Maria Bartomeu.

Después de dejar el Barcelona, Pesic continuó su magisterio en la Lottomatica de Roma, Bàsquet Girona, Dinamo Moscú, Estrella Roja de Belgrado, Valencia Basket, Estrella Roja, selección de Alemania y Bayern Múnich. Con éste último, Pesic hizo en el 2014 campeón al equipo bávaro en la liga alemana.

Abandonó el Bayern al finalizar la temporada 2016 por problemas de salud, tras someterse a una operación en la que le insertaron una articulación artificial en su rodilla, lo que le obligó a una dilatada terapia de rehabilitación.