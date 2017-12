Valencia Basket-Estrella Roja en directo

15/12/2017 20:17h Actualizado: 15/12/2017 20:17h

5' Tiempo muerto 5' Tiempo de posesión agotado 5' Bojan Dubljevic [Valencia Basket] falla la canasta 5' Guillem Vives [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Bojan Dubljevic

4' 9 - 11 1º Cuarto Triple de Taylor Rochestie [Estrella Roja] 4' Erick Green [Valencia Basket] falla el triple. El balón se va fuera. 4' 9 - 8 1º Cuarto Canasta de Stefan Jankovic [Estrella Roja] con asistencia de Taylor Rochestie 4' 9 - 6 1º Cuarto Bomba de Fernando San Emeterio [Valencia Basket] 3' 7 - 6 1º Cuarto Canasta de Taylor Rochestie [Estrella Roja]

3' El balón sale fuera tras un mal pase de Will Thomas [Valencia Basket] 3' Mathias Lessort [Estrella Roja] falla la canasta. El rebote defensivo es para Will Thomas. 3' Stefan Jankovic [Estrella Roja] falla el triple. El rebote ofensivo es para Mathias Lessort 2' 7 - 4 1º Cuarto Triple de Will Thomas [Valencia Basket] con asistencia de Fernando San Emeterio 2' 1ª Falta personal en ataque de Mathias Lessort [Estrella Roja] sobre Tibor Pleiss

2' Mathias Lessort [Estrella Roja] roba el balón a Tibor Pleiss 2' 4 - 4 1º Cuarto Canasta de Nemanja Dangubic [Estrella Roja] 2' Rebote ofensivo de Nemanja Dangubic [Estrella Roja] tras fallar su lanzamiento a canasta 2' James Feldeine [Estrella Roja] falla el triple. El rebote ofensivo es para Taylor Rochestie 1' 4 - 2 1º Cuarto Canasta de Erick Green [Valencia Basket]

1' 2ª Falta personal en ataque de Milko Bjelica [Estrella Roja] sobre Will Thomas 1' 1ª Falta personal en ataque de Erick Green [Valencia Basket] sobre Nemanja Dangubic 1' 2 - 2 1º Cuarto Canasta de Nemanja Dangubic [Estrella Roja] 0' Tibor Pleiss [Valencia Basket] falla el tiro libre adicional, Milko Bjelica coge el rebote 0' 1ª falta personal de Milko Bjelica [Estrella Roja] sobre Tibor Pleiss cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

0' 2 - 0 1º Cuarto Canasta de Tibor Pleiss [Valencia Basket] con asistencia de Fernando San Emeterio y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Milko Bjelica 0' Fernando San Emeterio [Valencia Basket] roba el balón a Nemanja Dangubic 0' Inicio del partido