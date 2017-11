Ventanas FIBA Scariolo no convoca a los jugadores de Euroliga Entiende que su situación emocional actual no es la mejor para afrontar los duelos clasificatorios ante Montenegro y Eslovenia

EMILIO ESCUDERO

Las pocas esperanzas que Jorge Garbajosa albergaba de que se llegara a un acuerdo temporal entre Euroliga y FIBA para esta primera ventana de clasificación para el Mundial 2019 saltaron por los aires durante la mañana de ayer. El inmovilismo en las partes hizo que el gabinete técnico de la federación pusiera en marcha el plan B.

Scariolo y su equipo se reunieron para activar una convocatoria sin jugadores NBA ni Euroliga con el objetivo de eximirles de cualquier responsabilidad a la hora de tener que elegir entre sus clubes o la selección. "Me siento orgulloso del compromiso de todos los jugadores de este país. Ellos son la base del éxito de esta selección española y por eso me duele que les hayamos en una situación perversa. Con todo lo que ha pasado, creemos que no están en la situación anímica para dejar su club y venir a la selección y rendir de la mejor manera. Por eso, el seleccionador ha decidido realizar una convocatoria diferente a la indicada inicialmente", expuso Jorge Garbajosa en una rueda de prensa anunciada de manera precipitada.

Tanto, que el propio seleccionador tuvo que dar su lista a través de un vídeo en el que explicaba los motivos y confiaba en los 16 jugadores que estarán defendiendo la camiseta española en Montenegro el 24 de noviembre y en Burgos ante Eslovenia el día 26.

Ese grupo, formado por jugadores veteranos y jóvenes promesas, tendrá la difícil papeleta de ganar dos encuentros en los que se concentra mucho más que una sola victoria. Dos encuentros en los que se juegan buena parte de las opciones de España de estar en el Mundial 2019 y en los Juegos de Tokio 2020.

Los 16 elegidos por Scariolo son Víctor Arteaga, Javi Beirán, Quino Colom, Jaime Fernández, Sergi García, Nacho Llovet, Xavi López Aróstegi, Albert Oliver, Oriol Paulí, Xavi Rabaseda, Sebas Saiz, Álex Suárez, Javi Vega, Edgar Vicedo, Sergi Vidal y Fran Vázquez. El pívot del Iberostar Tenerife vuelve a la selección muchos años después y será el capitán.