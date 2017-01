A Alejandro Valverde se le cayÃ³ una barrera encima

Alejandro Valverde se ha llevado un susto morrocotudo mientras se entrenaba. La carretera siempre es un peligro para los ciclistas. Al corredor del Movistar se le cayó encima la barrera de una urbanización al tratar de superarla mientras conducía la bicicleta.

Así lo explicó el corredor murciano. «Me he dado un golpazo tremendo. La barrera de la urbanización se ha bajado antes de que pasara y me he dado de lleno en los brazos y el pecho. He intentado entrenar pero solo he podido aguantar media hora por los dolores. Espero que con hielo y antiinflamatorios no vaya a más, pero supongo que mañana en frío será peor. Lo bueno es que parece todo muscular, pero la verdad es que ahora mismo no me puedo ni mover».

El ciclista del Movistar tenía previsto asistir a la presentación de la Vuelta a España 2017 en Madrid. Cuestión que queda ahora en suspenso a la espera de la evolución del golpe.