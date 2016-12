Bradley Wiggins se retira

El británico Bradley Wiggins, campeón del Tour de Francia en 2012 y cinco veces campeón olímpico entre la pista y la ruta, ha anunciado este jueves su retirada del ciclismo profesional. Wiggins ya había abandonado el ciclismo en ruta en 2015, y desde entonces había centrado sus esfuerzos de nuevo en la pista, una especialidad que ya le había dado grandes éxitos en el pasado. Wiggins culminó su carrera con un nuevo oro olímpico en Río 2016 en Persecución por equipos, convirtiéndose en el deportista británico más laureado en los Juegos.

Wiggins, de 36 años, anunciaba su decisión a través de un emotivo mensaje en las redes sociales: «He sido tremendamente afortunado de haber podido vivir un sueño y de haber cumplido la aspiración que tenía de niño, que era vivir y dedicarme plenamente al deporte del que me enamoré a los 12 años. He conocido a mis ídolos y he competido junto y contra los mejores durante 20 años. 2016 es el final del camino en este capítulo; seguimos adelante. Con los pies en la tierra y la mente en el cielo: los chicos de Kilburn no ganan medallas olímpicas y Tours de Francia. Ahora sí lo hacen».