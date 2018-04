Atropello mortal La indignación de Óscar Pereiro tras la muerte de un ciclista atropellado en Mallorca El excampeón del Tour de Francia no entiende cómo es posible que la autora del atropello siga en libertad

S. D.

Esta mañana se confirmaba la muerte de uno de los nueve ciclistas alemanes atropellados ayer por una mujer en Capdepera (Mallorca). Un accidente mortal que vuelve a poner en primer plano la seguridad de los ciclistas en la carretera y que ha indignado de manera importante al campeón del Tour de Francia, Óscar Pereiro.

«Os juro que no entiendo cómo alguien puede atropellar a un pelotón, matar a uno de ellos, dar positivo en el control de drogas y que a esta hora no esté detenida por lo que ha hecho. Cambien la puñetera ley señores políticos que no puede salir tan barato matar a una persona», escribió en las redes el exciclista, muy afectado por la enésima noticia de un atropello mortal en la carretera.

Os juro que no entiendo como alguien puede atropellar a un pelotón, matar a uno de ellos,dar positivo en el control de drogas y que a esta hora no esté detenida por lo que ha hecho. Cambien la puñetera ley señores políticos que no puede salir tan barato matar a una persona. pic.twitter.com/5GCBF9SKIk — Oscar Pereiro (@oscarpereiro) 6 de abril de 2018

Pereiro se refiere a que la autora de los hechos, una mujer española de 28 años, dio positivo en el control preliminar de drogas que le practicó la Guardia Civil en el lugar del accidente.

La imagen del vehículo, un Porsche Cayenne de gran cilindrada, explica en buena medida la violencia del atropello, que mantiene a varios de los ciclistas aún hospitalizados, alguno de ellos en peligro de muerte.