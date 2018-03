GP de Australia Sainz: «Hoy no estoy contento» El piloto español de Renault no supo explicar el bajón de rendimiento en la última ronda de clasificación

S. D. | EP

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Renault) reconoció no estar contento con el noveno puesto logrado en la clasificación del Gran Premio de Australia, asegurando que podría haber hecho mejor las cosas en una Q3 en la que se quedó a medio segundo de los tiempos que marcó en las dos primeras tandas.

«Hoy no estoy contento. Después del 1:23.0 que había hecho en la Q2, por lo menos tendría que haber quedado a una décima o dos. Al final me he quedado a medio segundo, no he hecho ningún error, así que no sé dónde se ha quedado todo eso. Habrá que analizarlo y ver dónde está, pero creo que hoy podría haber hecho mejor las cosas», comentó después de la prueba en los micrófonos de Movistar F1.

El parón entre la Q2 y la Q3 penalizó al madrileño, que no pudo «retomar el feeling» con el asfalto australiano de la primera cita del Mundial 2018. La pérdida de «ritmo» propició que el piloto de 23 años únicamente pudiese conseguir una novena plaza (1:23.577), aunque su tiempo en las dos primeras tandas le habría colocado en un sexto puesto que ocupó Kevin Magnussen (Haas), por detrás del Mercedes de Lewis Hamilton, los Ferrari y la pareja de Red Bull.

«He perdido un poco de ritmo y me ha costado. No igualar ese 23.0 que me hubiese puesto sexto, aunque entiendo que no es fácil estar quince minutos en el garaje y retomar el feeling para hacer un tiempo tan bueno, pero por lo menos un 1:23.2 o 1:23.3 se podría haber hecho seguro», concluyó.