Fórmula 1 «Hay tal frustración en Alonso que pilotará como un animal» Los jefes de McLaren alaban el nivel de compromiso del piloto español y revelan sus ganas de volver a tener un coche competitivo

08/12/2017 11:14h Actualizado: 08/12/2017 11:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Puede ser el invierno más largo para Fernando Alonso. Tras el nefasto trienio con Honda, son tantas las ganas que tiene el piloto asturiano por subirse al nuevo McLaren-Renault que cada día que pasa hasta el inicio de la próxima pretemporada se convierte en una eternidad.

Alonso quiere volver a ganar en la Fórmula 1. Es su principal objetivo, y tanto tiempo alejado de los podios y de las victorias no han hecho sino acrecentar su hambre. De ello están seguros sus jefes en McLaren, quienes han hablado de la ansiedad y la ambición del piloto español en el último número de la revista Autosport. El más explícito, Eric Boullier, director deportivo de la escudería inglesa: «El nivel de frustración en Alonso es tan alto que saldrá a competir como un animal», asegura el francés. «Yo siempre le comparo con un tiburón, cuando siente la sangre se lanza directo, por eso si piensa que puede estar en el podio no cederá ni una pulgada».

Boullier, fan declarado de Alonso, tiene casi tantas ganas como el español de que los éxitos regresen a McLaren: «Diré que Alonso es el piloto completo. Con eso quiero decir que es el mejor, está en forma desde la primera vuelta del fin de semana y siempre al cien por cien, lo que es raro. Nunca he conocido a alguien así en mi carrera».

Igual de contundente es Zak Brown, máximo responsable de McLaren, quien también confió en Alonso para embarcarle en la aventura de las 500 Millas de Indianápolis y que contará de igual forma con él en las 24 Horas de Daytona dentro del equipo United Autosports: «Cuando Alonso entra en el garaje todo el mundo se pone derecho. Crea un gran ambiente de trabajo porque nunca culpa al resto. A parte de Honda, no le he escuchado una queja de alguien del equipo. Es exigente y si hay algo a un milímetro de ser perfecto, entonces no es suficiente».

Por último, es Tim Goss, director técnico, quien explica la mayor virtud de Alonso: «Probablemente lo más importante es su nivel de compromiso, al nivel de pilotos como Senna o Prost en el pasado. Hay otros pilotos que son igual de rápidos, pero no tan comprometidos».