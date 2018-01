Automovilismo Otro reto americano para Alonso El asturiano compite en las 24 Horas de Daytona, un ensayo para correr en Le Mans

La foto del año para Fernando Alonso, la que guarda como un tesoro en su anuario 2017, no corresponde a una carrera de Fórmula 1. Tampoco a alguno de los negocios que ha inaugurado –la marca Kimoa, su propio equipo de videojuegos de F1...– como fuente de futuro. La imagen que conserva en el escritorio de su tablet y en su memoria es el coche naranja con el número 29 de las 500 Millas de Indianápolis rodando en cabeza del pelotón. Pasados los años y el desdichado tránsito de Honda en McLaren, ya supone una rareza ver a Alonso al mando de una prueba automovilística. Pero la ambición no ha abandonado al piloto español, quien a sus 36 años se embarca en otro reto. Desde ayer concursa en las 24 Horas de Daytona, una prueba de resistencia en Estados Unidos que le servirá como punto de apoyo para otro desafío mayúsculo que pretende afrontar este curso: correr y ganar las 24 Horas de Le Mans.

Alonso quiere, como sucedió durante muchos giros en las 500 Millas, sentirse de nuevo vencedor. Volver a ser quien fue. «Mi propósito para 2018 es volver a ser competitivo. Hay una sensación de ansia por volver a estar arriba, por volver a disfrutar, por vernos en el podio, por ver una bandera española en el podio y eso vamos a intentarlo, no sólo por mí, sino también por los fans». Esto dijo el piloto de Oviedo la pasada Nochebuena después de una carrera en favor de la seguridad vial celebrada en su circuito-museo de Asturias.

Volver. Ganar. Esa obsesión persigue al antiguo campeón de la Fórmula 1, quien lejos de abandonarse y limitarse a cobrar, abre nuevos puentes más allá de la Fórmula 1.

Zak Brown

Su concurso en Daytona tiene mucho que ver con la influencia de un tipo medio desconocido en España, Zak Brown, el CEO de McLaren que sustituyó al histórico Ron Dennis y que dirige una división de coches de carreras en Estados Unidos, United Autosports. Brown es un expiloto que ha empatizado con el español. «Es genial trabajar con él. Tiene fama de no ser un piloto de equipo, pero no es cierto. Alonso tiene una forma de ser diferente. Ayuda a todos directa o indirectamente en la mejoría del monoplaza. Trabajar con él es un verdadero placer», dice Brown en contraste con las palabras de Nelson Piquet, tres veces campeón de F1, quien acusó a Alonso de polémico y de «crear líos» allá donde va.

Las carreras de resistencia, como Daytona, exigen una cierta armonía con los compañeros de equipo. A diferencia del cainismo imperante en la Fórmula 1, cuya máxima consiste en que el compañero de escudería es siempre el primer enemigo, en Daytona Alonso tendrá que compartir coche con Lando Norris (el probador inglés que oposita con fuerza a un puesto en McLaren) y Phil Hanson. Deberá conducir un Ligier de 600 caballos y cederlo a los otros pilotos cuando así lo determinen las estrategias de la escuadra y las reglas de la carrera, que no permite más de cuatro horas seguidas al volante.

Ayer ya probó su nuevo medio de transporte en la primera sesión de ensayos libres. Alonso cogió el coche en el último relevo y dio cuatro vueltas al circuito de cinco kilómetros. Este fin de semana se destina en Daytona a amoldarse al coche y en segunda instancia, a formalizar la distribución de los garajes.

Además de un notable impulso comercial a su distribuidora Kimoa, las 24 Horas de Daytona suponen para el español un trampolín hacia su auténtico objetivo de 2018: las 24 Horas de Le Mans. Alonso quiere dar el salto este mismo año, si es posible, y en su equipo de Fórmula 1 no han planteado obstáculos. «Toyota (el principal proveedor de coche para Le Mans) no entra en competencia con McLaren. Así que por nosotros no hay problema», indicó hace unos días Zak Brown.

El motor Renault desembarca este año en el McLaren y Alonso sueña con volver a ganar. Pero si el asunto se tuerce o no funciona como espera, ya tiene una vía de escape en las carreras de resistencia.