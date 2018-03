Fórmula 1 Así suena el nuevo himno oficial de la Fórmula 1 El compositor Brian Tyler, autor de numerosas bandas sonoras de películas de acción, es el responsable de la nueva sintonía

S. D.

Actualizado: 20/03/2018 13:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Brian Tyler, compositor de numerosas bandas sonoras de películas de acción (The Fast and the furious, Iron Man o Power Rangers, ha sido el encargado de crear el nuevo himno oficial de la Fórmula 1, una petición expresa de los nuevos dueños del campeonato para dar un nuevo aire al Mundial.

El nuevo himno ha sido grabado por la Orquesta Filarmónica de Londres bajo la dirección del propio Tyler.

El compositos estadounidense es también el responsable de la música que acompaña a la NFL, la liga profesional de fútbol americano, otra sintonía que ha alcanzado una enorme notoriedad.