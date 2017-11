Fórmula 1 Verstappen, «perplejo» por el ritmo de vida de Hamilton El holandés se muestra sorprendido por el comportamiento del británico fuera de los circuitos: «Hace muchas cosas»

20/11/2017 16:43h Actualizado: 20/11/2017 16:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El holandés Max Verstappen, piloto de la escudería Red Bull, ha admitido que el ritmo de vida de Lewis Hamilton a menudo le deja «perplejo».

El ganador de dos grandes premios esta temporada hizo estas declaraciones en una entrevista al diario de su país De Telegraaf, en la que reconoce que cada vez utiliza menos las redes sociales: «Intento utilizar cada vez menos el teléfono porque solía tenerlo siempre en la mano y me distraía mucho sin aportar nada. No sigo a muchos pilotos. A Ricciardo, a Hamilton y a Gasly, porque es un buen tipo. Cuando veo lo que hace Lewis en su tiempo libre a veces me quedo perplejo. ¡Hace muchas cosas! Es su vida y gana carreras y campeonatos, así que estupendo por él. No se puede decir que no trabaje».

Verstappen afronta la última carrera del año, el GP de Abu Dabi, instalado en la sexta posición del Mundial, con 158 puntos y sin opciones ya de ganar algún puesto. Sin embargo, y a falta de saber lo que ocurra en Abu Dabi, terminará el año como el tercer piloto con más victorias, empatado con Valtteri Bottas.