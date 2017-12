Fútbol Arthur explica su foto con la camiseta del Barcelona El jugador de Gremio admite contactos pero asegura que «no tenemos nada pactado o definido»

SERGI FONT

Dio la vuelta al mundo y causó una gran polémica. Esta semana trascendió una fotografía de Arthur enfundado en la camiseta del Barcelona y posando junto Robert Fernández. El secretario técnico había estado reunido con el jugador y su representante para negociar un futuro traspaso pero la difusión de la foto se les fue de la mano y Gremio montó en cólera e incluso amenazó con la decisión de denunciar al Barça ante la FIFA. El club azulgrana se disculpó inmediatamente y el club brasileño aceptó las disculpas y admitió haberles dado permiso para hablar con su futbolista, aunque recordaron que el precio de salida era su cláusula de rescisión, 50 millones de euros.

El centrocampista ha dado ahora su versión del suceso y ha reconocido contactos, aunque también ha querido dejar claro que no tiene ningún acuerdo firmado con el club catalán. Arthur fue nombrado MVP de la Copa Libertadores, torneo en el que se lesionó el tobillo, dolencia que le mantendrá mes y medio sin poder vestirse de corto. El futbolista acudió a la gala de entrega de los premios del torneo Brasileirao donde dio sus pertinentes explicaciones.

«Sobre el asunto del Barcelona, realmente sí hablaron conmigo. Tuvimos una reunión, pero quiero aclarar que no tenemos nada pactado o definido», explicó el futbolista al ser cuestionado sobre el incidente de la fotografía. Junto al jugador también estaba el sobrino de Ronaldinho, que se dedica a temas de representación, y André Cury, que es el encargado de la secretaría técnica en Sudamérica, especialmente Brasil. «Soy jugador de Gremio. Mi agente no negoció ningún contrato. Eso no pasó. Tiene que ser algo bueno para mí y bueno para el Gremio, que es mi casa, donde todo empezó todo. Llegué con 14 años, yo soy gremista de corazón, mi sangre es azul», añadió Arthur, que no quiere tener una salida traumática de su club ni enfrentarse a los aficionados.

Arthur también se refirió al Barcelona, club al que podría llegar en junio, aunque no se descarta como segunda opción para este mercado invernal si finalmente no se consigue el traspaso de Coutinho. «Es un club que yo admiro mucho. Fue solo un primer contacto para que ellos conociesen mi familia y para que yo los conociese a ellos, vamos a tomárnoslo con calma. No hay nada definido, pero sí tuvimos una conversación», aseguró el brasileño.