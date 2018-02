Athletic de Bilbao San José: «Se puede ser independentista y jugar con España» «Con 16 años iba a la selección y un chico de mi edad de Madrid me preguntaba si en el colegio nos enseñaban a hacer bombas»

Mikel San José, futbolista del Athletic, ha concedido una entrevista a la «Revista Panenka». En ella ha respondido a preguntas tanto de temas deportivos como políticos.

Preguntado sobre ETA: «Ahora se percibe más tranquilidad. Todo el mundo se alegró. Es importante que el futuro de Euskal Herria sea de esta manera. El País Vasco tiene ahora algo que antes no tenía. Cuando ETA se desarmó fue una gran noticia de la que todo el mundo se alegró».

El defensa del Athletic también ha abordado un tema candente en la actualidad, el relacionado con ir con la selección siendo independentista: «Se puede ser independentista y jugar en la selección española. Una cosa no quita la otra. Es un orgullo que se fijen en ti, que crean que puedes aportar. El futbolista, al final, quiere jugar grandes torneos».

Además, Mikel San José ha señalado algunas situaciones que vivió cuando era joven y acudía a las convocatorias: «Los que hemos crecido, no solo en Navarra, sino en este entorno, hemos vivido una realidad bastante dura. Y fuera de nuestro territorio se ha visto de una forma más exagerada. Que yo con 16 años vaya a la selección y un chico de mi edad de Madrid me pregunte si en el colegio nos enseñan a hacer bombas... Luego hay que leer en las noticias que en Cataluña adoctrinan en los colegios».

Preguntado sobre el referéndum en Cataluña, ha dicho lo siguiente: «Sentí tristeza. Igual no era la forma de hacerlo, igual no era legal o era anticonstitucional, no lo sé. Yo en esas cosas no me tengo que meter. Sí creo que la mayoría de la sociedad catalana tiene la intención de votar, quiere poder decidir y el 1-O salió a hacerlo con un simple voto en la mano. Y la respuesta que se llevaron fue desafortunada y desproporcionada».

Mikel San José se ha pronunciado también sobre el rumbo que está cogiendo el fútbol, una etapa de grandes traspasos e importantes desembolsos: «No me gustan los precios que se pagan por los traspasos. Es la realidad del fútbol, pero quizá esto explotará algún día y se acabará el dinero. Nos afecta en que cualquier jugador puede ser tentado, cualquier cláusula puede ser pagada. En la Liga, Barça, Real Madrid, Atlético y Valencia tienen un poder económico superior al del resto. De momento no es algo que al Athletic le afecte mucho, pero nuestro mercado es limitado y de una manera u otra nos podría llegar a afectar».

Por último, ha recordado cómo fue tener a Valverde como entrenador: «Fueron cuatro años de un nivel altísimo. Es el entrenador que mejor ha sabido manejar el vestuario, las emociones y las necesidades de los jugadores en cada momento. Para mí, él siempre será un referente».