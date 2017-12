Balón de Oro 2017 Julio Salinas critica a Cristiano y monta un incendio en Twitter El exdelantero vasco atacó al portugués por declararse el mejor jugador de la historia tras conquistar su quinto balón de oro

Julio Salinas, exdelantero entre otros del Atlético de Madrid, Athletic Club y Barcelona, ha criticado a Cristiano Ronaldo por declararse el mejor jugador de la historia tras recibir su quinto balón de oro, lo que ha provocado un considerable incendio en las redes sociales.

Salinas hacía referencia en su cuenta de Twitter de una noticia en la que Cristiano se declaraba a sí mismo el mejor jugador de la historia, algo que ponía en duda el exjugador vasco: «Que seas muy bueno no quiere decir que seas el mejor, ya que has tenido mala suerte de coincidir con el máss grande, Messi. Y, sinceramente, no creo que estés en el podium entre los mejores de la historia ya que te superarían unos cuantos. Confórmate con esos balones (alguno que no has merecido)».

Rápidamente, Julio Salinas se convirtió en una tendencia en esa red social, con numerosos comentarios criticándole por sus declaraciones y recordándole algunos de sus más sonoras pifias, sobre todo la del Mundial de Estados Unidos, cuando falló en un mano a mano ante Pagliuca durante un partido que finalmente eliminó a España.

«Yo ya sé lo que soy e hice. Sé que mi opinión no importa y que es insignificante. Pero podré decir lo que pienso desde el respeto. Ronaldo es buenísimo, gran goleador, decisivo etc. Pero Messi es todo eso (ha marcado más goles) pero participa en el juego, es completo, es el número 10 y el 9 juntos», se defendía Salinas.