Fútbol El Barça busca soltar lastre Bartomeu quiere aligerar la plantilla y la masa salarial para poder afrontar fichajes

SERGI FONT

Barcelona 30/12/2017 08:25h Actualizado: 30/12/2017 08:25h

Cuando en un buque, por muy grande y lujoso que éste sea, entra agua es imprescindible achicarla para mantenerse a flote. El Titanic es un gráfico ejemplo. Y la comparación puede aplicarse a los efectos económicos que puede provocar la masa salarial en un descompensado balance. El transatlántico es el Barcelona y la vía de agua la están provocando unos salarios elevadísimos que hacen peligrar la viabilidad de la entidad. Es el precio de presumir de los mejores jugadores del mundo y de aspirar a ganarlo todo.

Tras renovar a Messi, Busquets, Ter Stegen, Iniesta y fichar a Dembélé, Paulinho, Semedo y Deulofeu, la secretaría técnica se ha dado cuenta que aún haría falta un par de retoques en el mercado de invierno y la dirección general avisa que para darle los caramelos a Valverde con los que endulzarle Liga y Champions se necesitaría aumentar los ingresos. Los nombres que aparecen en el horizonte (Coutinho, Griezmann y Yerry Mina) supondrán un desembolso de más de 200 millones de euros. Todas las miradas andan puestas en cómo aligerar la plantilla, en cómo ingresar dinero y en cómo disminuir la masa salarial.

Llegados a este puntos surgen varios nombres que cumplen todos los requisitos. Actores secundarios en el equipo de Valverde que permutarían gasto por beneficios. Son cinco los jugadores que están en la rampa de lanzamiento de un mercado de invierno que está a punto de comenzar. Arda Turan y Rafinha figuran los primeros de la lista, Deulofeu y Aleix Vidal están por la labor de buscar el protagonismo que no tienen en el Camp Nou y Mascherano es el más interesado en salir a pesar de que la defensa culé no va sobrada de efectivos.

Cinco candidatos

El caso del turco es el más claro. Arda Turan no ha jugado ni un minuto con Valverde. Su etapa en el Barcelona está acabada a pesar que aún tiene contrato hasta el 30 de junio de 2020. El club azulgrana tiene claro que no amortizará el dinero pagado por él al Atlético de Madrid (34 millones fijos más 7 en variables) pero aún rebajando sustancialmente su precio cuesta mucho encontrarle destino porque su elevada ficha se convierte en un obstáculo. El otomano no está dispuesto a rebajarse el salario pero pocos clubes pueden asumir los 4,5 millones anuales que percibe. El Besiktas parece interesado y el jugador ha aceptado que debe salir si quiere volver a jugar.

Rafinha es el más predispuesto a marcharse. Tras una larguísima lesión de rodilla de ocho meses, sabe que necesita minutos si quiere ir al Mundial. El Celta estaría interesado en una cesión. Unzué le conoce bien y podría reencontrar la forma. El Barcelona vería con muy buenos ojos esta posibilidad porque se aseguraría que el centrocampista tuviera minutos y podría ahorrarse una ficha de 2 millones.

El futuro de Deulofeu y Aleix Vidal podría ir unido. Ambos, con poco protagonismo, verán disminuidas aún más sus opciones de jugar por la recuperación de Demebélé. El Inter estaría interesado en ambos jugadores. Si bien Deulofeu solo aceptaría una cesión, el de Puigpelat aceptaría un traspaso por el que el Barcelona podría ingresar unos 10 millones de euros, que están lejos de los más de 20 que pagó. Valencia, Sevilla y Roma también apuestan por el reconvertido extremo. Aleix está pendiente de mantener una conversación con Vincenzo Montella, recién escogido técnico hispalense, para ver si entra en sus planes.

El caso más claro es el de Mascherano, que irá al Hebei Fortune para tener los minutos necesarios con los que llegar en forma al Mundial y asegurarse un último y espectacular contrato. El Barça considera que ya ha dado lo mejor de su carrera, tratará de ingresar 10 millones, se ahorrará una altísima ficha y ha arrancado un compromiso por el que no se marchará hasta Umtiti esté recuperado.