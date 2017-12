Fútbol El Barça celebra el triunfo y el Villarreal se queja por la expulsión de Raba «A Raba le ha pesado su juventud, a otro no se la hubieran mostrado», lamenta Calleja tras la expulsión

El Barcelona aguantó el ritmo de sus inmediatos perseguidores. Habían ganado el Valencia, el Real Madrid y el Atlético de Madrid y los de Valverde no quisieron ser menos. Luis Suárez y Leo Messi certificaron una victoria que les permite mantener las distancias en la clasificación y acercarse a las vacaciones navideñas con el objetivo impoluto. Por este motivo, el vestuario culé estaba satisfecho. Uno de los primeros en ofrecer sus impresiones fue Luis Suárez, que anotó el primer gol del Barça. «Ha sido una victoria contra un rival muy difícil en su campo, con una primera parte muy pareja. En la segunda, tras la expulsión, tuvimos más ocasiones», explicó el uruguayo. Suárez puntualizó que «ellos estaban jugando un muy buen partido y nosotros no estábamos del todo finos. En la segunda parte salimos con otra mentalidad». Eso sí, reconoció que «una expulsión siempre perjudica» y se alegró de la aportación de Alcácer: «Paco está para ayudar y hoy se demostró una vez más lo importante que es para el equipo». «Es un campo donde sabemos que siempre nos cuesta un poco y que el rival viene haciendo un buen torneo», concluyó el charrúa.

Ernesto Valverde también estaba satisfecho. «Era un partido fundamental para nosotros y difícil. Es un estadio en el que es difícil llevarse los tres puntos y ante un gran rival. Hemos tenido problemas para circular el balón y su contra es peligrosísima. Es una victoria muy importante porque nuestros rivales también habían ganado», empezó explicando el preparador.

La expulsión de Raba centro parte del postpartido. Valverde no quiso entrar en la polémica pero consideró justa la tarjeta roja que vio el jugador del Villarreal tras su entrada a Sergio Busquets. «No la he visto por la televisión pero me parece una entrada fuerte. El que menos ha protestado es el jugador y eso es un indicativo claro. El jugador se ha asustado, ha jugado fuerte pero se ha pasado. Es un criterio del árbitro y ha decidido eso», explicó el entrenador azulgrana.

Esta jugada fue duramente criticada por parte del Villarreal, que consideró excesivamente rigurosa la expulsión. Javier Calleja fue el primero en manifestarse. El técnico amarillo empezó asegurando que «estábamos bien, manejando los tiempos del partido pero a partir de la expulsión el partido ha cambiado». El preparador fue más allá sobre la roja: «En el campo no me ha parecido roja. Lo que es seguro es que si es al revés no hay expulsión. A Raba le ha pesado ser un chico joven». Y añadió: «La jugada de la expulsión viene de un forcejeo en el que no le han pitado falta. Una entrada dura pero no sé si de roja directa. Lo que me gustaría es que se la aplicaran a todos los equipos. A partir de esa expulsión el partido ha sido otro». En esta línea se manifestó Fernando Roig, Consejero delegado del Villarreal: «Quizá la tarjeta era naranja pero según quién sea se vuelve roja. Está claro que la diferencia de criterio que ha mostrado el árbitro es importante».

Sergio Asenjo vivió un partido agridulce. Por una parte estaba satisfecho por su retorno a la Liga tras nueve meses lesionado pero lamentó la derrota. El cancerbero considera que la expulsión de Raba fue clave para el devenir del encuentro. «Jugando once contra once no nos han creado peligro, han tenido alguna ocasión pero no han generado peligro. Luego ya, si con once te dominan pues con diez mucho más. A la contra hemos creado alguna ocasión. Es una pena porque hemos hecho muy buenos 70 minutos ante un Barça que aún no ha perdido en Liga», explicó el meta.