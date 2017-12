Fútbol El Barça pone en marcha la operación salida Arda Turan negocia su salida en el mercado invernal y Mascherano también ha comunicado que no seguirá

SERGI FONT

Barcelona 03/12/2017 13:00h Actualizado: 03/12/2017 13:48h

El Barcelona está sufriendo una temporada bastante atípica, con lesiones largas en jugadores importantes, como Demebélé, Mascherano o Umtiti, y con futbolistas que no entran en los planes de Ernesto Valverde. Todo ello está provocando que la secretaría técnica del club azulgrana esté valorando la posibilidad de remodelar el equipo durante el mercado invernal. Ha quedado claro que hace falta un central y un centrocampista creativo, pero mucho más que el equipo necesita aligerar su nómina de futbolistas, que además pone en riesgo la viabilidad económica del proyecto por el alto coste de la masa salarial. Llegados a este punto, hay dos futbolistas que tienen fecha de caducidad: Javier Mascherano y Arda Turan.

El caso del turco está muy claro. Ernesto Valverde no cuenta con él. se lo dijo a principio de temporada y se lo ha demostrado dejándole fuera de todas las alineaciones. No ha jugado ni un minuto. La actitud del futbolista tampoco ha ayudado, pues ha estado más veces fuera de la dinámica del grupo por molestias cuestionables, que entrenándose con normalidad. Finalmente ha dado su brazo a torcer y ha aceptado una salida. Su representante, Ahmet Bulut, que hasta le fecha siempre había mantenido la intención del turco de no moverse del Camp Nou, ha explicado ahora que el futbolista se marchará del Barcelona en cuanto se abra el mercado invernal.

«Hay que quieren a Arda. Hay ofertas de Inglaterra, España e Italia. Dentro de quince días, la situación ya estará clara», ha explicado el agente tras publicar una foto con Turan en Londres, lo que ha abierto las especulaciones sobre el futuro del atacante azulgrana. «Tenemos dos opciones muy claras para Arda. Uno de ellos quiere la cesión, el otro quiere el traspaso», ha añadido Bulut. La prensa turca ya ha especulado con el regreso de Arda al Galatasaray, equipo que trató de ficharle este pasado verano. Arda tiene contrato hasta el 30 de junio de 2020 y costó 34 millones de euros al Atlético de Madrid. No obstante, el club azulgrana facilitará su salida para poder ahorrarse su elevada ficha, que ronda los cuatro millones de euros anuales.

El caso de Mascherano es diferente. Valverde cuenta con el argentino pero ha sido el propio jugador el que ha manifestado su intención de no continuar en el club catalán. Su pérdida de protagonismo tras la buena conexión en el centro de la zaga entre Piqué y Umtiti le ha relegado a un segundo plano que no quiere mantener. Mascherano quiere llegar rodado al Mundial de Rusia y sabe que para ello necesita jugar. Valora la posibilidad de jugar en una Liga menos y tiene una gran oferta de China. Paulinho ha sido clave en la apertura de Mascherano a esa posibilidad y el futbolista tampoco se ha encontrado ninguna dificultad por parte del club, que está agradecido por el rendimiento y la implicación mostrada hasta el momento y también aligeraría la masa salarial ahorrándose los más de seis millones que cobra. A Mascherano le queda un año más de contrato. No obstante, solo hay un pero y es la lesión de Umtiti, que ha dejado al Barcelona corto de centrales. Si el club no cierra la contratación de un defensa en diciembre trataría de frenar la marcha del argentino.