Barcelona El demoledor consejo de Henry a Neymar para no estar a la sombra de Messi El exjugador francés, retirado de los terrenos de juego desde 2014, dio su opinión sobre el fútbol del brasileño y del argentino

El exfutbolista francés Thierry Henry, exjugador azulgrana y excompañero de Leo Messi en el Barcelona, analizó para 'Sky Sports' la diferencia entre Neymar y el argentino. A raíz de la frase que Dani Alves pronunció al respecto sobre la necesidad de Neymar de salir de la sombra de Leo Messi, el francés dijo lo siguiente: «No sé si Neymar se fue del Barça para no estar a la sombra de Messi. Lo que sí puedo decir es que cualquier futbolista está a la sombra de Messi y que si Neymar no quiere estar a la sombra de Messi, tiene que cambiar de deporte».

Henry, que jugó en el Barcelona entre 2007 y 2010, compartió vestuario con Leo Messi, con quien además le une una muy buena relación. Anteriormente, había contado una anécdota para explicar qué clase de jugador es el argentino para él: «No sé si alguna vez llegaste a ver a Ronaldo hacer lo que hizo Messi... Y eso que he jugado con muchos grandes jugadores. Ya sabes que hay veces que te hacen una falta en un entrenamiento y el entrenador te dice que no ha sido falta, que sigas jugando. Entonces, sucedió algo que nunca había visto antes. Estábamos jugando un partidito en un espacio muy reducido. Messi se giro y dijo: '¿No ha sido falta?'. Tras el enojo, se fue corriendo hasta donde estaba el arquero y le dijo: '¡Dame la pelota!'. Agarró la pelota y se pasó a todo el equipo hasta marcar. No sé si muchos jugadores son capaces de lograr eso».

Tras estas últimas declaraciones, el exjugador francés vuelve a elogiar a su excompañero y, para algunos, aprovecha para dar un toque de atención a Neymar, que tiene por delante el difícil reto de intentar la remontada con el PSG de la eliminatoria contra el Real Madrid.