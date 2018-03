Barcelona Leo Messi explica el porqué de sus vómitos El argentino atravesó episodios en el pasado en los que sufría arcadas durante los partidos

S. D.

Leo Messi ha abordado varios temas en una entrevista concendida al programa «La Cornisa«, de América TV. El argentino fue preguntado sobre los episodios de vómitos en el campo que padeció años atrás, y el futbolista dio una explicación: su mala alimentación entonces. «No sé qué me generaba eso, pero sí que es verdad que tenía de todo ahí adentro. He comido mal durante muchos años. Ya con 22, 23... Le daba a los chocolates, alfajores, gaseosa. Ahora como bien. De todo pero ordenado. De vez en cuando un poco de vino tampoco me hace mal. Noté mucho el cambio con el tema de los vómitos. Se dijeron muchas que cosas. Al final me acomodé y no pasó más», explicó.