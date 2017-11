Borussia Dortmund-Schalke en directo

25/11/2017 14:56h Actualizado: 25/11/2017 14:56h

32' Julian Weigl (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en campo contrario. 32' Falta de Franco Di Santo (FC Schalke 04). 32' Falta de Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund). 32' Benjamin Stambouli (FC Schalke 04) ha recibido una falta en la banda derecha.

30' Corner, FC Schalke 04. Corner cometido por Ömer Toprak. 25' ¡Gooooool! Borussia Dortmund 4, FC Schalke 04 0. Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área por el lado derecho de la portería. 25' Remate rechazado de Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Mario Götze. 22' Thilo Kehrer (FC Schalke 04) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. 22' Nuri Sahin (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en la zona defensiva.

22' Falta de Thilo Kehrer (FC Schalke 04). 20' ¡Gooooool! Borussia Dortmund 3, FC Schalke 04 0. Mario Götze (Borussia Dortmund) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo al centro de la portería. Asistencia de Pierre-Emerick Aubameyang con un centro al área tras un contraataque. 20' Corner, FC Schalke 04. Corner cometido por Sokratis. 18' Gol en propia puerta de Benjamin Stambouli, FC Schalke 04. Borussia Dortmund 2, FC Schalke 04 0. 18' Falta de Thilo Kehrer (FC Schalke 04).

18' Andriy Yarmolenko (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en la banda derecha. 16' Falta de Christian Pulisic (Borussia Dortmund). 16' Naldo (FC Schalke 04) ha recibido una falta en la zona defensiva. 15' Sokratis (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en la zona defensiva. 15' Falta de Weston McKennie (FC Schalke 04).

14' Remate fallado por Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) remate con la derecha desde el centro del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Andriy Yarmolenko. 13' Se reanuda el partido. 13' Se reanuda el partido. 13' The Video Assistant Referee is investigating a potential Gol to Pierre-Emerick Aubameyang. Referee Decision Confirmed. 13' El juego está detenido de (Borussia Dortmund). The Video Assistant Referee is being consulted.

12' ¡Gooooool! Borussia Dortmund 1, FC Schalke 04 0. Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) con un remate desde muy cerca por bajo, junto al palo izquierdo. 12' Remate parado por bajo a la izquierda. Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) remate con la derecha desde muy cerca. Asistencia de Nuri Sahin. 12' Remate fallado por Nuri Sahin (Borussia Dortmund) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Christian Pulisic. 11' Andriy Yarmolenko (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en campo contrario. 11' Falta de Yevhen Konoplyanka (FC Schalke 04).

10' Falta de Max Meyer (FC Schalke 04). 10' Mario Götze (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en campo contrario. 9' Fuera de juego, Borussia Dortmund. Mario Götze intentó un pase en profundidad pero Andriy Yarmolenko estaba en posición de fuera de juego. 8' Marcel Schmelzer (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en campo contrario. 8' Falta de Yevhen Konoplyanka (FC Schalke 04).

6' Falta de Andriy Yarmolenko (Borussia Dortmund). 6' Bastian Oczipka (FC Schalke 04) ha recibido una falta en la banda izquierda. 5' Ömer Toprak (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en la zona defensiva. 5' Falta de Guido Burgstaller (FC Schalke 04). 3' Weston McKennie (FC Schalke 04) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

3' Marcel Schmelzer (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en la zona defensiva. 3' Falta de Weston McKennie (FC Schalke 04). 2' Andriy Yarmolenko (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en la zona defensiva. 2' Falta de Guido Burgstaller (FC Schalke 04). 1' Remate fallado por Yevhen Konoplyanka (FC Schalke 04) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se le va demasiado alto.

Empieza primera parte. 0' Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos. Los protagonistas saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento