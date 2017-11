Atlético de Madrid-Real Madrid Un broche de oro para Fernández Borbalán El árbitro se retira esta temporada

Barcelona 17/11/2017

«Es mi última temporada, estoy muy contento de llegar hasta este punto y con muchas ganas», explicaba el pasado verano David Fernández Borbalán tras superar en Santander todas las pruebas físicas a las que el CTA somete a sus árbitros de forma periódica. El colegiado andaluz arbitrará mañana el primer derbi en el Metropolitano tras haber vuelto a superar todos los exámenes realizados el miércoles. Es un broche de oro a una carrera desde que en 2004 ascendiera a Primera. Poco amigo de las polémicas y el protagonismo, este impresor gráfico ya ha pitado cuatro derbis madrileños, fue el trencilla del clásico en el que Mourinho metió el dedo en el ojo a Tito Vilanova y tiene en su currículum una expulsión a Simeone por la que el argentino estuvo ocho partidos sancionado por collejear a su asistente.

Fernández Borbalán se retirará en junio al alcanzar el límite de edad, 45 años, que le impide seguir arbitrando en la elite. Una controvertida ley que, sin embargo, defiende Victoriano Sánchez Arminio. «Hay ya estudios científicos por parte del Comité, de gente que conoce y estudia el ser humano. Y los estudios dicen que a partir de los 40 años se pierde vista, se pierden reflejos y se pierde preparación física. Por tanto, considero que la edad idónea es esta. Además, hay una juventud que viene por detrás, que viene muy fuerte y que hay que dejarle paso», argumentaba esta semana en Cope el presidente del Comité Técnico de Árbitros.

Álvarez Izquierdo suspende

La mayoría de árbitros está en desacuerdo con esta tesis pero tal vez lo que le ha pasado a Alfonso Álvarez Izquierdo le cubra de razones. El colegiado catalán, que también se retira esta temporada por alcanzar el límite de edad, no ha superado las pruebas de este pasado miércoles por un pinzamiento en la espalda. Soportó el dolor para conseguir las marcas en velocidad y resistencia pero no pudo realizar la de reflejos. Ahora deberá estar cuatro semanas sin arbitrar y superar la repesca el 13 de diciembre. «Lo que más me duele es que esto se pueda utilizar para atacar a los árbitros o dudar de su nivel», explicaba a un exárbitro amigo.

Lo cierto es que las pruebas físicas han cambiado mucho en los últimos años. Díaz Vega ha puesto mucho hincapié en ello desde que asumiera la dirección técnica del CTA. «Estamos en un nivel alto, que es el resultado del trabajo de muchos años y no solo a nivel físico sino técnico y mental», asegura.

Pruebas superadas

Velocidad: Los árbitros deben realizar seis series de 40 metros con un tiempo mínimo de 5 segundos y 58 centésimas.

Resistencia: Los colegiados deben recorrer 2.000 metros en un mínimo de siete minutos y medio. Normalmente dan diez vueltas a una pista de atletismo en intervalos de 150 metros con un tiempo de recuperación de 50 metros.

Reflejos: Los trencillas deben recorrer un cuadrado de 50 metros con dos diagonales y un lateral en carrera lateral derecha, lateral izquierda y zigzag en 53 segundos. Esta prueba solo se realiza en España y la instauró Manuel Díaz Vega. «Es la más técnica y la más exigente», asegura el director técnico del Comité Técnico de Árbitros.

Antiguamente: Antes de que se modificaran las pruebas físicas, los árbitros solo debían superar una prueba de velocidad (correr 50 metros en 7:50 segundos) y el test de Cooper, que suponía correr durante 12 minutos. La distancia mínima para aprobar era de 2.200 metros. Según varios árbitros consultados, la permisibidad imperaba en estos exámenes.