Champions La competición de las chilenas madrileñas Hasta cuatro goles de este tipo se han marcado en el presente curso del torneo europeo, todos ellos protagonizados por jugadores de equipos de la capital española

Mario López

Actualizado: 29/05/2018 08:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Es uno de los goles más espectaculares y más bellos para la vista de los espectadores. La Champions League ha sido testigo en el presente curso de chilenas que han decidido partidos y que quedarán para el recuerdo futbolístico.

La más reciente ha sido la de Gareth Bale en la final contra el Liverpool. El galés llevaba escasos minutos sobre el césped de Kiev cuando dejó bociabiertos a todos los allí presentes con un remate que perforaba la meta defendida por Loris Karius. Una chilena que encaminaba el triunfo de su equipo y la consecución de la decimotercera «orejona» para los blancos.

Pero el equipo de Chamartín también puede presumir de haber marcado más tantos de este estilo en la máxima competicón europea. Otro de ellos que perdurarán en la historia de la competición fue el de Cristiano Ronaldo ante la Juventus de Turín en los cuartos de final. Los italianos estaban en su mejor momento del encuentro. Fue entonces cuando la estrella del Madrid enganchó un centro de Dani Carvajal y que sorprendió a Buffon, que solo podía ver cómo el espectacular remate entraba en su portería. El portugués conseguía así uno de los goles que llevaba buscando desde hace tiempo. Además, se llevó la ovación del Juventus Stadium.

Cristiano Ronaldo, en la ida de cuartos contra la Juventus - AFP

No obstante, el idilio de los madridistas con los tantos de chilena en la Liga de Campeones tiene su origen en su estreno en la competición. El club español se enfrentaba en la primera jornada al Apoel de Nicosia. Esta vez, el protagonista era Sergio Ramos, que ya ha demostrado su habilidad goleadora en más de una ocasión. El zaguero recuperó un balón en el centro del campo y se lanzó al ataque como un delantero más. El sevillano aprovechó una dejada de Bale y remató de espaldas a la portería, poniendo el 3-0 final en el marcador. Un disparo no tan potente como los de Bale y Ronaldo, pero no menos complicado, ya que un defensa chipriota agarraba al capitán madridista para dificultar su tiro.

Sergio Ramos rematando de chilena en el partido contra el Apoel - REUTERS

Al otro lado de la capital española, el Wanda Metropolitano presenció uno de los mejores goles allí marcados desde su inauguración. El Atlético de Madrid se enfrentaba en la penúltima jornada de la fase de grupos contra la Roma. Los rojiblancos se lanzaban al contraataque contra los italianos. Ángel Correa llegaba «in extremis» a la línea de fondo para colgar el balón al área. El cuero encontró a Antoine Griezmann, que se sacó de la chistera un remate sensacional que entró en la red con una potencia descomunal, imparable para el portero romano.