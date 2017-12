Fútbol Los cinco partidos más atractivos del fin de semana en Europa Mourinho y Guardiola vuelven a encontrarse en la Premier League en el apasionante derbi de Manchester

La Liga española ofrece este fin de semana atractivos partidos como el Real Madrid-Sevilla de este sábado (16.15 horas) o el Villarreal-Barcelona que se jugará el domingo (20.45 horas). Pero en otros campeonatos europeos también hay programados encuentros muy interesantes para los aficionados, que podrán seguir su desarrollo en directo a través de televisión. Estos son los cinco partidos más llamativos del fin de semana en el continente:

PSG-Lille

Sábado (17.00 horas. beIN Sports).

Mientras resuelve el contrato de Marcelo Bielsa, quien el martes próximo será recibido por la Liga Profesional francesa para explicar su denuncia de despido improcedente, el Lille llega a París como una sorprendente amenaza. No es sólo que bajo la dirección interina de Fernando da Cruz -un excapitán de la selección francesa de fútbol sala reconvertido a técnico- haya reaccionado con inesperadas victorias en Lyon (1-2) o ante el Toulouse (1-0), sino que el momento del PSG abre las primeras dudas respecto al millonario proyecto catarí.

Dos derrotas en tres días, las primeras en Ligue 1 (2-1 ante el Estrasburgo) y Liga de Campeones (3-1 contra el Bayern), obligan al equipo de Unai Emery a dar una respuesta contundente para evitar que comience a hablarse de crisis.

Juventus-Inter

Sábado (20.45 horas. beIN Sports).

Cuando se cumplen 50 años desde que el periodista Gianni Brera lo bautizase como «el Derbi de Italia», Juventus e Inter vuelven a disputar un duelo por todo lo alto. Llega el Inter a Turín como líder por primera vez en dos años y le recibe el actual campeón, con dos puntos menos pero reforzado por la victoria en Nápoles (0-1), hace una semana, y tras haber confirmado su presencia en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Es, además, un duelo directo por el gol entre los argentinos Gonzalo Higuaín y Mauro Icardi, que pueden disputarse una plaza en la Albiceleste en el próximo Mundial. El «Pipita», que no ha marcado nunca al Inter, ha anotado en los últimos seis partidos. Icardi, emblema de los milaneses, acumula 16 tantos en 15 encuentros.

Liverpool-Everton

Domingo (15.15 horas, Movistar Fútbol).

Antes de que se formase el condado de Merseyside, ya existía el Derby de Merseyside. El enfrentamiento entre rojos y «toffes», el único derbi inglés disputado de forma ininterrumpida desde 1962, cuenta con unas características que lo convierten en singular; no hay una rivalidad enconada entre las aficiones -friendly derby se sigue llamando, pese a que ya no es tan amistoso- pero cuenta con el mayor número de expulsiones de los clásicos ingleses, y no se considera una traición que un jugador fiche por el rival, por lo que han sido numerosos los «trasvases».

El actual tiene como claro favorito al Liverpool, invicto en los últimos 14 choques contra su máximo rival, que además ha marcado 12 goles en sus dos últimos encuentros de Premier y Liga de Campeones, a lo que se añade la inestabilidad del Everton, que no sólo ha cambiado de entrenador -Ronald Koeman por Sam Allardyce- sino que llega al partido con más derrotas (7) que victorias (5).

Ajax-PSV

Domingo (16.45 horas, Multifútbol 2).

La confirmación de Justin Kluivert como goleador es casi la única buena noticia para el Ajax a punto de acabar el año. Ni el técnico Marcel Keizer ha hecho olvidar la marcha de Peter Bosz al Dortmund, ni el equipo parece acercarse al rendimiento que le llevó a disputar la final de la Liga Europa la pasada campaña. Por eso, la afición «ajaccied» se aferra a un nuevo Kluivert, Justin, que con 18 años, ya ha firmado esta temporada un «hat trick» lo que no logró su padre en el campeonato holandés.

Enfrente, la primera visita del mexicano Hirving Lozano al Johan Cruyff Arena es también un acontecimiento. «Chucky» se ha convertido en la sensación de la temporada, con diez goles en el primer tramo del que se suponía que debía ser el curso de su adaptación. Con el PSV diez puntos por delante, al Ajax -incapaz de ganar los últimos tres años- sólo le vale la victoria en un choque, convertido en clásico, que lo holandeses bautizan como «De topper» (el mejor).

Manchester United-Manchester City

Domingo (17.30 horas, Movistar Fútbol).

A modo de Los Inmortales (The Highlander), la saga cinematográfica inaugurada hace más de tres decenios, Jose Mourinho y Pep Guardiola baten su idea del juego a través de clubes y competiciones. Son dos antagonistas que no disimulan sus diferencias personales y añaden más pimienta al derbi de Manchester.

La situación es más apurada para el Manchester United, ocho puntos por detrás de su rival, pero que tras las dudas iniciales parece haber enderezado el rumbo, mientras el City acaba de perder su primer partido de la temporada; con suplentes en la Liga de Campeones. El United ha sumado todos los puntos en disputa en Old Trafford y el City está invicto en la Premier, donde tan sólo ha cedido un empate. Como en la publicidad de la película: «Sólo puede quedar uno».