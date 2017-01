Cuando MÃ¡rio Soares salvÃ³ la carrera de Futre

Mucho antes que Figo y Cristiano Ronaldo, el primer jugador portugués que fichó por un club extranjero fue Paulo Futre, traspasado del Oporto al Atlético de Madrid por un cifra récord en aquel 1987: 500 millones de pesetas y una ficha anual de 120 millones. Se convirtió en el segundo fichaje más caro de la historia del fútbol, sólo por detrás del desembolso estratosférico que realizó el Barcelona por Maradona.

Pero la carrera fulgurante del legendario Futre hace 30 años estuvo pendiente de un hilo, como él mismo acaba de revelar emocionándose por la muerte de Mário Soares, el exprimer ministro y expresidente más querido por los ciudadanos de la patria del fado.

Fue precisamente el fundador del Partido Socialista quien le salvó cuando más lo necesitaba. Y es que la perla del hoy equipo de Íker Casillas fue llamado a filas, en un tiempo en que el servicio militar era obligatorio.

«Tenía que presentarme en el Ejército el 1 de septiembre, y se armó un gran revuelo en España porque entonces no podría jugar en el Atlético», acaba de asegurar el recordado ‘crack’ de la época.

La entidad rojiblanca aún lloraba la muerte de Vicente Calderón y Jesús Gil jugó su gran baza al anunciar el fichaje de Futre cuando era candidato y faltaban dos días para las elecciones a la presidencia.

«El Estado portugués me consideraba un ejemplo para la juventud, de modo que había una gran presión sobre mí para que cumpliese con mis obligaciones militares. Si no comparecía, podía ir a la cárcel o ser impedido de retornar a Portugal durante cinco años», prosigue.

No le quedó más remedio que pedir consejo a sus abogados, quienes le recomendaron solicitar la intervención directa del presidente de la República, Mário Soares.

«Fui a la Embajada de Portugal en Madrid y le llamé por teléfono. Le expliqué que era muy importante para el país que yo defendiese los colores del Atlético porque no había ningún otro jugador nacional en el extranjero. Le trasladé que eso era mucho más importante que hacer el servicio militar», relata antes de continuar: «Respondió al día siguiente y me dio la solución. Me dijo que iba a crear la figura del ‘atleta de alta competición’ y que eso me permitiría aplazar lo del Ejército durante un mínimo de ocho años. Entonces me puse a llorar de alegría».

Ni siquiera conocía personalmente a Mário Soares cuando éste le ayudó. Su encuentro cara a cara se produjo más adelante, también en la embajada: «Yo estaba lesionado y, de hecho, llevaba muletas. Cuando me vio, me dijo ‘eres un campeón, no me fallaste’. A partir de ahí, se convirtió en un verdadero héroe para mí, a nivel personal».