Fútbol Deulofeu, baja para el clásico El catalán se lesiona en la rodilla y deberá estar diez días de baja, por lo que no podrá estar en el Bernabéu

SERGI FONT

Barcelona 15/12/2017 19:45h Actualizado: 15/12/2017 19:48h

Ernesto Valverde no podrá contar con Gerard Deulofeu durante los dos próximos partidos. Ni ante el Deportivo este próximo domingo ni ante el Real Madrid el sábado de la próxima semana. El canterano se ha lesionado al producirse una distensión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda , lo que le mantendrá de baja entre siete y diez días. Tiempo suficiente para que no juegue más en lo que queda de año, lo que acrecenta su mala suerte esta temporada, en la que no está ofreciendo todo lo que se esperaba de él.

El extremo catalán ha ido perdiendo protagonismo paulatinamente y no ha sabido aprovechar la lesión de Ousmane Dembélé, que era el jugador que debía barrarle el paso. La secretaría técnica está relativamente preocupada por su escaso protagonismo en estos cuatro meses y medio de competición. Todo lo contrario de lo que ha sucedido con Paco Alcácer, que no entraba en los planes iniciales de Valverde y ha sabido revertir la situación con sus actuaciones, aprovechando las oportunidades que le han dado. Los 12 millones que se pagaron por Deulofeu cuestionan ahora la viabilidad de la operación y no se concede demasiado espacio al optimismo de poder sacar rendimiento de su cláusula de rescisión, que es de 20 millones de euros.

Valverde le concedió la titularidad en Turín, en un partido en el que dio descanso a Messi y no debió quedar demasiado contento a tenor de cómo ha repartido sus minutos posteriormente. Le permitió jugar los últimos veinte minutos ante el Valencia (1-1), en un partido en el que debía desencallar el juego. En Liga no entró en la convocatoria ni ante el Celta ni ante el Villarreal y le dejó en el banquillo ante el Sporting de Lisboa, en un partido completamente intrascendente al tener asegurada la primera plaza y que podría haber supuesto un escaparate para el de Riudarenas.

Deulofeu está en el mercado y podría ser uno de los jugadores que formara parte del mercado de invierno culé. Arda Turan tampoco entra en los planes de Valverde y Mascherano ya ha pedido que le dejen salir, a lo que el Barcelona está dispuesto y ya negocia con el Hebei Fortune. El club azulgrana busca aligerar la masa salarial de la plantilla y liberar fichas del primer equipo para poder acometer el fichaje de un par de jugadores que alimenten la competitividad del equipo. Coutinho y Yerri Mina son los nombres que están sobre la mesa en estos momentos.