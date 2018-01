Fútbol Diez estrellas a las que se puede fichar gratis Los jugadores que acaban contrato el 30 de junio ya pueden negociar su futuro sin impedimentos legales

Como ocurre cada temporada cuando se celebra el cambio de año, los clubes de toda Europa cuentan ya con luz verde para poder negociar sin impedimentos legales con los futbolistas que finalizan sus contratos el próximo 30 de junio. Desde el 1 de enero, los jugadores que se encuentran en esta situación son agentes libres y su futuro depende exclusivamente de ellos porque su salida a final de curso no acarreará contraprestación económica alguna para sus actuales equipos. Cientos de profesionales de la Liga y del resto de los campeonatos del continente, algunos con el cartel de estrellas mundiales, como el alemán Ozil y el chileno Alexis Sánchez (ambos del Arsenal) o el español Juan Mata (Manchester United), aparecen ahora en ese atractivo escaparate al que nadie quita ojo. Una oportunidad para que las grandes entidades comiencen a atar los fichajes para la próxima campaña, pero también una magnífica ocasión para que los clubes más modestos puedan encontrar refuerzos de renombre sin tener que tirar de chequera.

Nombres mediáticos como el del japonés Inui (Éibar); emblemas como Fernando Torres (Atlético); jóvenes que vienen pisando fuerte como el madridista Achraf; o veteranos incombustibles como Xabi Prieto (Real Sociedad) o Juanfran (Atlético). Más de sesenta jugadores que forman parte de las plantillas de los veinte equipos de la Liga son ya libres para negociar sus próximos destinos. También Kepa, guardameta del Athletic al que el Real Madrid tiene en el punto de mira. El mejor ejemplo de la doble cara que supone la llegada del 1 de enero: una gran oportunidad de negocio para algunos, pero un dolor de cabeza para otros. Con una cláusula de rescisión de 20 millones de euros hasta el próximo 30 de junio, el conjunto bilbaíno corre el riesgo de no recibir ni un solo euro por uno de sus canteranos más prometedores. Si no alcanza un acuerdo con el meta para su renovación, su salida en este mercado invernal aparece como única alternativa para que la entidad de San Mamés no se quede de vacío.

En la mayoría de los casos, los jugadores que quedan libres el primer día del año son veteranos que superan la treintena y que encuentren en este mecanismo una fórmula idónea para firmar el último gran contrato de su carrera. Krohn-Dehli (Celta), Alexis (Alavés) o Mantovani (Leganés) son en esta ocasión algunos de ellos, pero desde de este 1 de enero también son objeto de deseo futbolistas de talla mundial que militan en otras ligas.