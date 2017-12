Fútbol Elías Pereyra, el joven jugador que ha emocionado al fútbol argentino El futbolista consigue su sueño de llegar a la primera plantilla del San Lorenzo después de superar una grave enfermedad

Elías Pereyra, un joven futbolista de 18 años, ha conmovido al fútbol argentino y muy especialmente a los aficionados del San Lorenzo de Almagro, club con el que ha firmado su primer contrato como profesional para los próximos cuatro años, hasta 2021, después de haber superado una leucemia que se le diagnosticó en 2012. Las imágenes del emotivo abrazo con sus padres después de la firma del vínculo ha emocionado a miles de hinchas de todos los clubes del país.

En 2012, cuando Elias Pereyra tenía 13 años y jugaba en las categorías inferiores del San Lorenzo, los médicos le detectaron leucemia, por lo que el lateral izquierdo tuvo que abandonar este deporte durante dos años para someterse a tratamiento de quimioterapia. Nacido en el seno de una familia muy modesta, el apoyo de sus padres, la ayuda de su club y la inquebrantable ilusión de poder llegar a la primera plantilla le ayudaron a sobrellevar la enfermedad. No perdió nunca la esperanza, después de dos años de hospitales y médicos pudo volver a las categorías inferiores del Ciclón y comenzó a trabajar muy duro para poder ver cumplido un sueño que se materializaba esta semana con la firma de su primer contrato como futbolista profesional. «Nunca bajé los brazos. No se me cruzó la idea», aseguró a los medios después del acto.

Tras la firma del contrato, Elias Pereyra se abrazó emocionado a sus padres y, entre lágrimas, se fundieron en una emotiva imagen que ha conmovido a los hinchas de todo el país.