Amistoso España-Suiza, minutos para todos y ensayo en el lateral derecho Julen Lopetegui quiere repartir esfuerzos ante Suiza y probar el sustituto de Carvajal

E. Yunta

Actualizado: 03/06/2018 03:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Poco a poco, la gente se va calentando con el Mundial, que realmente está a la vuelta de la esquina porque el 14 ya empieza el torneo y un día después se estrena España ante Portugal, un debut de miedo en la ciudad balneario de Sochi. Se ha prolongada la resaca de la Champions y Zidane ha acaparado la atención durante la semana –más que lo hará la búsqueda de su sustituto–, pero hoy juega la selección y la cosa se pone seria. Es cierto que es un amistoso –contra Suiza, equipo mundialista con buen gusto–, pero no hay que olvidar que es el penúltimo ensayo antes de Rusia. El 9, los chicos de Julen Lopetegui tienen, ya en Krasnodar, el examen final ante Túnez, así que la prueba de esta noche en Villarreal debe servir para probaturas, ajustar conceptos y repartir minutos entre los que formarán parte de la expedición final y alguno de los meritorios que todavía sigue en el grupo.

Lo mejor de la España de Lopetegui es que tiene muy definida la idea. Se ha comprobado que el técnico es intervencionista y que tiene flexibilidad como para modificar el dibujo, agitador siempre en función de lo que convenga al equipo, pero no se mueve de la premisa básica que define a la selección. Se manda con la pelota y se defiende con ella. Vista la fase de clasificación, inmaculada, no se puede decir que las cosas hayan ido mal, más bien todo lo contrario.

Lopetegui, dicho está, tiene en mente dosificar las fuerzas en el amistoso de esta noche y premiará a muchos de sus futbolistas. No están los 23 del Mundial porque Carvajal sigue recuperándose de su lesión muscular –va por buen camino– y porque Sergio Ramos e Isco se han quedado en casa, pero ayer se desplazaron a Castellón los madridistas Lucas Vázquez, Asensio y Nacho, nombre a tener en cuenta éste último porque podría ser el lateral derecho en la puesta de largo ante Portugal. Odriozola y Azpilicueta son las otras alternativas con las que cuenta el cuerpo técnico.

Tiene el equipo buena pinta, pero a Lopetegui no le gusta en absoluto que se mire al ayer. La última noche de España fue la del Wanda, en marzo, recordada para siempre por aquel 6-1 descomunal ante Argentina. «No me acuerdo de Argentina. No me acuerdo de los partidos de marzo, aquello supuso lo que supuso y nada más. Lo que ganemos en Rusia no va a ser por lo que hicimos en el pasado. Estamos centrados en lo que tenemos que hacer. Jugamos contra el 6 del ranking FIFA, un partido interesantísimo, completo, y que nos debe servir para seguir preparándonos», resumió el vasco, con barba de tres días y esquivando la euforia. «Estamos ilusionados. Nos hemos ganado el derecho a jugar el Mundial y a ser protagonistas. Estamos ilusionados, responsabilizados, pero no nerviosos».

Iniesta, adiós en España

Así pues, pocas conclusiones se extraerán del once que saque hoy Lopetegui, aunque puede servirle para experimentar con Diego Costa, que apunta a titular en el Mundial, y sus socios de ataque. Jugará David Silva, que necesita competición en esta temporada atípica para él por asuntos personales, y también Andrés Iniesta, que vive en una permanente despedida. Le quedan pocos espectáculos con España y el de hoy es el último en el país.