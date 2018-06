El gol lo tiene Iago Aspas

CRÓNICA DIRECTO

Del amistoso, que fue malo, salen fortalecidos Aspas, que está de dulce, Busquets y Koke, que son necesarios, y Diego Costa, autor intelectual del 1-0. También Lopetegui, pese a todo, por su cambio de sistema en la segunda mitad.

Ficha de partido Estadio: Krasnodar Stadium Túnez 16 Aymen Mathlouthi

11 Dylan Bronn

5 Oussama Haddadi

14 Mohamed Ben Amor

2 Syam Ben Youssef

4 Yassine Meriah

18 Bassem Srarfi

13 Ferjani Sassi

19 Khelifa

17 Ellyes Skhiri

3 Benalouane España 1 De Gea

4 Nacho

17 Iago Aspas

5 Busquets

3 Piqué

15 Sergio Ramos

20 Marco Asensio

8 Koke

19 Diego Costa

11 Lucas Vázquez

6 Iniesta Banquillo

21 Hamdi Nagguez

20 Ghilane Chaalali

15 Ahmed Khalil

22 Mouez Hassen

12 Ali Maâloul

10 Wahbi Khazri

9 Anice Badri

23 Naim Sliti

6 Rami Bedoui

7 Saif-Eddine Khaoui

8 Fakhreddine Ben Youssef

1 Farouk Ben Mustapha Banquillo

2 Carvajal

23 Reina

16 Monreal

12 Odriozola

13 Kepa

14 Azpilicueta

21 David Silva

10 Thiago

22 Isco

9 Rodrigo

18 Jordi Alba

7 Saúl Goles Goles

Iago Aspas 83' Árbitro: Bas Nijhuis

Algunas novedades en el once: Odriozola siguió en el lateral, Thiago ocupó el lugar de Koke y Rodrigo el de Costa. A Rodrigo se le vio poco pero demostró una gran viveza en los movimientos. Lo malo es que no es un 9 referencial y contribuye a la pequeñez española cuando el juego falla y hace falta otra variante o ganar un cuerpo a cuerpo. En cuanto a Thiago, estamos en un asunto que puede ser capital para España. Apostar por él es objetivamente bueno y a favor de «estilo». Es «filosóficamente» bueno, sobre todo porque Koke con España no termina de ser el apabullante Koke de, por ejemplo, la final de la Europa League. A Koke en España no se le termina de ver. No termina de estar bien, ni de estar mal. Se dice que Koke esto y que Koke lo otro, pero nadie sabe exactamente qué hace Koke con España. Pero quizás contra Túnez se le notó más que nunca por su ausencia. Brilló por su ausencia. Se echó de menos su trabajo sin balón. Porque el toque español no funcionó, pese a un decidido inicio en el que 21 jugadores (todos menos De Gea) se concentraban en el campo tunecino. Empezó a haber errores con la pelota, los primeros de Thiago, alguno incluso grosero, y tras los errores se notó la presión rival. Con los minutos, Túnez cogió cuerpo y confirmó que sí, se trata de un equipo serio. Cerró espacios a España, le presionó con inteligencia en los ganglios del juego y salió con velocidad por las bandas, sobre todo por la izquierda suya, la de Odriozola.

El vasco era la única realidad ofensiva española no meramente especulativa o neblinosa. Él prosperaba, pero a su espalda crecía el surco del chollo tunecino. Un centro suyo lo remató forzado Rodrigo y cuando se apagó Isco como breve referencia inicial, se vio que el optimismo de Odriozola en la banda era lo realmente vivo en una España en la que faltó un propósito, un sentido en el toque. Un líder en la zona importante del ataque. Nadie rompía, nadie salvo Iniesta regateaba, había lentitud y problemas para robar de vuelta y recomponerse en las contras rivales. ¿Necesita ayuda Busquets? Se echó de menos el trabajo defensivo de Koke.

Así que se fue imponiendo la agresividad de Túnez y Sliti tuvo una ocasión solo ante De Gea. Ante la fuerte y rápida Túnez, España dio en la primera parte una sensación no solo de parálisis, sino de endeblez física. Si no rueda el balón, España parece la del pelargón. Los problemas eran notorios, así que Koke y Nacho entraron tras el descanso.

En el minuto 60, Lopetegui tenía ya en el campo una España diferente. De nuevo las bandas abiertas con Asensio y Lucas y Diego Costa de ariete. ¿Qué ofreció esa media hora? Iniesta adquirió mayor protagonismo porque a veces se centró en una especie de 4-2-3-1 con Koke y Busquets por detrás. A riesgo de sonar sacrílego, Iniesta no estuvo bien y prefirió decaer de nuevo al puesto de ingenio auxiliar en un 4-3-3.

Túnez dejó de contragolpear, pero España tampoco mejoró. Dio una sensación peor que la lentitud, en algún momento dio una impresión de indefinición. Eso fue lo más alarmante del partido. A partir del 75, Lopetegui colocó a España con tres centrales. Con el caer de la noche, el bajo tono físico, y los calambres y la sed de los futbolistas, el periodismo presente comenzó a preguntarse por los efectos del ramadán en los tunecinos. Pero de haberlos estaban en España. España está en ramadán táctico y la pelota no la ve.

Al final, en el 84, Aspas marcó el 1-0, pero tras un balón largo al desmarque de Costa. El gallego tiene gol, y habrá que contar con eso, y Costa, con su fútbol a trompicones, ofrece a España algo más cuando falla la circulación de la pelota. Fuerza, espacio, cuerpo, la posibilidad de una segunda jugada. Los que no queríamos verlo lo vimos claro ante Túnez. También Koke dio más consistencia pues en él hay una completa ausencia de frivolidades. España quizás necesite la gota de cholismo.

Lopetegui cambió el sistema y demostró reflejos. Pero es que Lopetegui era portero. Llega al Mundial imbatido después de 20 partidos.