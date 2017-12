Fútbol «Espero que el fútbol me pague su deuda» Leo Messi asegura que «aún no ha sanado la herida de la final que perdimos en el Mundial de 2014»

SERGI FONT

Barcelona 13/12/2017 18:27h Actualizado: 13/12/2017 18:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Leo Messi lo ha conseguido absolutamente todo con el Barcelona pero tiene una espina clavada con su selección. No ha logrado ganar el Mundial con Argentina a pesar de haber llegado a una final, la de 2014, y su objetivo es coronarse como campeón del mundo en Rusia en el que puede ser su último Mundial al máximo nivel. Messi no olvida todos los sinsabores que ha tenido que sufrir en los torneos internacionales con la albiceleste, por lo que no ha dudado en dejar una frase contundente: «Espero que el fútbol me pague su deuda».

En una entrevista a la web de la FIFA, el rosarino considera que Argentina llegará en forma a la cita mundialista a pesar de los problemas que ha tenido para clasificarse: «Vamos a llegar bien. Estamos en crecimiento, obviamente. En la eliminatoria nos tocó pasar un momento que no esperábamos ni merecíamos, porque tuvimos partidos como contra Venezuela y Perú en los que podríamos haber ganado tranquilamente. Así no habríamos llegado a la instancia final que nos tocó pasar contra Ecuador. Venimos de cuatro partidos oficiales con un técnico nuevo, pero después del partido con Ecuador la selección va a ser otra, va a crecer. Argentina va a soltar toda esa tensión y ese miedo que tenía por jugar ese partido y por el riesgo de no conseguir el objetivo. Va a cambiar mucho».

Messi fue muy rotundo cuando se le preguntó por la final perdida contra Alemania y si la herida abierta entonces había sanado: «¡No! Y no sé si va a sanar alguna vez. Creo que se va a convivir con eso que ocurrió, va a quedar siempre ahí. El Mundial es un recuerdo muy lindo y a la vez muy amargo por cómo terminó, por cómo se dio todo. Pero va a estar siempre ahí». La cita en Rusia llega en un momento de madurez, con 30 años cumplidos: «La verdad es que nunca me puse a imaginar cómo o dónde estaría cuando llegara este momento. Pero puedo decir que me encuentro muy bien, muy feliz tanto en mi vida personal, donde voy a ser papá por tercera vez, como en el fútbol. Diría que estoy bien dentro y fuera de la cancha, muy contento con cómo me agarra esta edad».

Leo reconoce lo duro que hubiera sido quedar apeado del Mundial. En este sentido, se refiere al partido ante Ecuador: «Fue muy importante porque quedarse afuera del Mundial hubiese sido un golpe muy duro. Primero para nosotros, para el grupo, y para mí en lo personal. No sé cómo hubiese reaccionado a ese golpe. Lo mismo para la gente de Argentina, quedar afuera de Rusia hubiese sido un momento histórico de los malos para el país». Y añade: «Tuve partidos muy buenos con la selección. Lo que sí puedo decir es que, por cómo se dio, fue un momento importante y muy lindo».

Pero sin duda, la frase más contundente la dejó al final de la entrevista cuando se le recordó que Jorge Sampaoli había manifestado que «el fútbol le debe un Mundial a Messi»: «Sí, lo escuché... y me lo dijo en persona a mí también. ¿Qué pienso? ¡Ojalá que el fútbol me lo pague!».