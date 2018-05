Mundial de Rusia Las estrellas que son duda para el Mundial de Rusia Jugadores de primer nivel y fundamentales para sus selecciones podrían quedarse sin disputar el torneo internacional

Mario López

Nadie quiere perderse una cita tan importante. Los futbolistas apuran sus opciones para llegar en su mejor momento al Mundial de Rusia. Sin embargo, hay jugadores que podrían no disputar el evento que llevan tanto tiempo esperando.

Dani Carvajal es uno de estos futbolitas. El lateral derecho del Real Madrid se lesionó durante la final de la Champions League contra el Liverpool en Kiev. Una rotura fibrilar tiene la culpa de que el carrilero sea duda para la selección española. «Hasta que se entregue la lista definitiva, voy a intentar entrar», dijo el defensa en la concentración del combinado nacional en Las Rozas.

El mejor jugador de Brasil no se escapa al terror que supone perderse una cita de tal calibre. Neymar sufrió una fisura del quinto metatarsiano a finales de febrero contra el Olympique de Marsella. Desde entonces, el delantero no ha jugado ningún minuto. Aunque es seguro que disputará el campeonato, el astro de la «Canarinha» afirmó hace pocos días que aún no está al 100% para jugar, por lo que, de forzar su regreso a los terrenos de juego, podría recaer de su lesión.

Mohamed Salah, junto con Carvajal, es otra de las víctimas de los problemas físicos que se cobró el último partido de la Liga de Campeones. El egipcio es la máxima esperanza de los «faraones» y peligra su participación en la cita mundialista debido a su esguince en el hombro izquierdo. El africano publicó en Twitter al día siguiente del partido contra el Real Madrid que confía estar en Rusia el día del debut de su combiando ante Uruguay.

Es uno de los mejores guardametas del mundo. Joachim Low ha incluido a Manuel Neuer en la lista preliminar de convocados de la selección alemana. El guardameta se lesionó en septiembre de 2017 y desde entonces no ha vuelto a disputar un encuentro. El arquero germano ha sido un indiscutible en la etapa dorada de la «Mannschaft», una titularidad que seguramente ocupará el cancerbero culé Ter Stegen.