El exnadador británico Mark Foster hace pública su homosexualidad

El exnadador británico Mark Foster ha hecho pública su homosexualidad en una entrevista con el diario 'The Guardian'. El abanderado del equipo de Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, seis veces campeón del mundo y once veces campeón de Europa, ha decidido que pasó «de puntillas por las sombras durante demasiado tiempo» y «ha llegado el momento de salir».

Foster se dio cuenta de que era homosexual a los 17 años, aunque no lo aceptó hasta cuatro años después, cuando se enamoró de su primera pareja. «Ojalá lo hubiera dicho entonces pero no estaba listo, estaba aterrorizado por ser juzgado. Me he acostumbrado a evitar la verdad y nunca dediqué mucho tiempo a mirarme en el espejo. Pero ahora que soy un hombre de mediana edad decir medias verdades sólo me está haciendo daño y me provoca problemas con mi otra mitad, la que es gay», explicó el exnadador.

El miedo fue una de las principales causas para esconder su condición sexual: «He vivido una vida abiertamente gay con mis amigos y mi familia, pero siempre lo oculté como nadador. Estaba preocupado por cómo afectaría a mi trabajo. Mis escuelas de natación atienden a niños y existe la percepción insidiosa de que gay es igual a abusador de menores. Y no quería que me percibieran como una amenaza para los niños».

La pérdida de su padre fue uno de los motivos que le empujó a dar el paso. «Él sabía que yo era gay pero nunca hablábamos mucho», reconoce. «Después de todo no soy el primer deportista gay que admite ser homosexual, Gareth Thomas y Tom Daley me abrieron ese camino».

Foster ya se planteó hacer pública su condición sexual en ocasiones anteriores, pero siempre le faltó el coraje para dar el último paso. En los Juegos de 2016 se habló de una relación entre Rebecca Adlinton y yo, porque me agarraba la pierna bajo a mesa durante las pruebas cuando éramos comentaristas para la BBC, pero ella sabía que yo era gay e incluso conocía a mi compañero. Era simplemente un gesto acordado entre ambos cuando ella no quería responder a las preguntas y lo hacía yo. Se montó toda una historia que habría podido parar diciendo 'no seáis estúpidos, soy gay'».

Foster acudió incluso a un terapeuta que le ayudó a decir la verdad, pues con él, un desconocido, no tenía miedo a que le juzgara.

El exnadador británico, de 47 años, también cree que el ocultar que era homosexual también podría haberle perjudicado deportivamente. «Un colega australiano me dijo una vez que el motivo por el que nunca había ganado una medalla olímpica era que siempre había tenido miedo de los focos y que no quería mostrar mi verdadero yo. No digo que hubiera ganado una, pero quizás si no hubiese creado inconscientemente todo esto habría logrado más cosas».