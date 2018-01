La Liga El fiasco chino de la Real Sociedad os donostiarras borran de su camiseta a su patrocinador, acusado de fraude y que iba a costear las obras de Anoeta

ADRIÁN MATEOS

A pesar de que juegan en su propio estadio, los jugadores del Leganés saltarán mañana al césped ataviados con su tercera equipación. El conjunto madrileño ha permitido a la Real Sociedad lucir en Butarque su elástica principal por los problemas que esta arrastra desde diciembre con su actual patrocinador, Qbao.com, que está acusado de fraude. Un gesto que agradeció ayer el conjunto donostiarra, que a cambio permitirá a los de Asier Garitano disputar con su atuendo habitual la jornada de vuelta.

A través de un comunicado, la Real Sociedad anunció este viernes que sus jugadores no lucirán la publicidad de Qbao.com, una compañía china dedicada a la financiación por internet que apadrinó al equipo en 2014: «Hemos solicitado al Leganés la posibilidad de jugar este fin de semana con la primera equipación 'txuri urdin', propuesta que ha sido aceptada por el club madrileño», informó el conjunto blanquiazul, que achacó la decisión de vestir de local a las «circunstancias surgidas recientemente» en torno a la empresa patrocinadora.

El club presidido por Jokin Aperribay se refirió de esta forma a la sospecha de fraude fiscal que pesa sobre sus socios, con quienes firmaron un acuerdo cercano a los 1,7 millones de euros por temporada. De hecho, el consejero delegado de Qbao.com, Zhang Xiaolei, se entregó este martes a las autoridades chinas en el marco de la investigación por las «prácticas ilegales» que acometió al frente de la compañía. Se trata de una firma que combina características de páginas de administración financiera con las de comercio electrónico, lo cual permite a sus clientes ganar dinero por ver anuncios en internet o rellenar cuestionarios a cambio de una suma cercana a los 15.000 dólares.

Si bien el caso acaba de estallar en San Sebastián, los rumores sobre la fragilidad legal de los negocios de Qbao no son nuevos. Según medios chinos, la ciudad de Shanghái, una de las más importantes del país, ya incluyó a la empresa de Xiaolei el pasado abril en su particular «lista negra» de firmas sospechosas de operar de forma fraudulenta. De hecho, apenas cuatro meses después algunos inversores denunciaron que no podían recuperar el dinero que ingresaron previamente en el portal web, lo cual motivó el cierre de la sede central de la compañía.

Extinción del contrato

Por todo ello, la Real Sociedad decidió poner tierra de por medio con la firma china, de cuyas prácticas ilícitas se desmarcó a través de otro comunicado en el que hizo hincapié en que su relación es «única y exclusivamente de patrocinio». En la misma nota, el club donostiarra informó de que no luciría el sello de Qbao.com en su elástica para el partido de mañana en Leganés, y advirtió que, de confirmarse las sospechas, se vería obligado a romper su contrato «y buscar fórmulas más adecuadas para el resarcimiento de los posibles perjuicios sufridos».

Por otro lado, la liquidación del contrato se da por hecha en San Sebastián, pues la empresa china no podrá hacer frente a sus compromisos con el club. Terminaría así un acuerdo que, sobre el papel, debería haberse alargado hasta el año 2020. De hecho, el presidente de la Real Sociedad tenía previsto desplazarse al país asiático en las próximas fechas para abordar algunos aspectos económicos, entre los que se encontraba la posibilidad de que el estadio de Anoeta recibiera el apellido de Qbao.com.

El contratiempo que supone el hecho de romper los acuerdos con el patrocinador actual no debería suponer, a priori, un problema financiero para la Real Sociedad, que presume de tener las cuentas saneadas. Por esta razón, dejar de ingresar el dinero de la firma china no le impedirá mantener a flote su economía.