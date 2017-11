Getafe-Alavés Dura rajada de Di Biasi El técnico del Alavés estalla tras la derrota cosechada por su equipo ante el Getafe: «No hemos entendido nada»

S. D. | EFE

Giovanni De Biasi, entrenador del Alavés, lamentó la contundente derrota cosechada frente al Getafe (4-1), aseguró que su rival tuvo "más garra y más ganas" y dijo que le dio "vergüenza" la actuación de su equipo, que no actuó bien.

«Puedes pensar todo lo que quieras, pero ellos salieron con más garra y más ganas diferentes a la nuestra. Si pensamos salvarnos en este sentido es que no hemos entendido nada», dijo De Biasi.

«La segunda parte me ha dado muchas cosas de pensar y solucionar cuanto antes. Ellos merecieron ganar de manera muy clara. Me da vergüenza ver que no hemos actuado bien ni hemos dado una contestación diferente. Necesitamos pensar mucho en lo que hemos hecho hoy», declaró el técnico italiano.

«Es una derrota pesada. Nunca con otro contrario nos hemos encontrado esta dificultad. Me da vergüenza porque no sé qué ha pasado, ya que esta semana entrenamos bien. El lunes hablaremos en el vestuario de esto», confesó.