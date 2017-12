Fútbol Gremio denunciará al Barça ante la FIFA por vestir de azulgrana a Arthur Un emisario del club azulgrana le colocó una camiseta culé y la instantánea fue publicada

SERGI FONT

Barcelona 02/12/2017 11:26h Actualizado: 02/12/2017 11:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Barcelona está interesado en hacerse con los servicios de Arthur, un brillante centrocampista que juega en Gremio. De hecho, el jugador ha sido seguido últimamente por Robert Fernández, secretario técnico del club catalán, que ha efectuado informes favorables. Hasta aquí todo seria normal si no fuera porque en las últimas horas ha aparecido una foro del futbolista vestido con la camiseta del Barcelona, lo que ha indignado a Gremio, que está dispuesto a llevar el caso ante la FIFA. El escándalo estalló cuando Globoesporte publico la foto de Arthur vestido de azulgrana, junto a uno de los colaboradores del Barça, André Cury y uno de los sobrinos de Ronaldinho, que es representante. Cury es el emisario del Barça que controla el mercado brasileño y sudamericano. De hecho, fue uno de los artífices del fichaje de Neymar cuando el Real Madrid estaba interesado en contratar al paulista.

Jugador destacado en la Copa Libertadores, actualmente Arthur está lesionado y deberá estar un mes y medio de baja, motivo por el que no podrá disputar el Mundial de Clubes, torneo que también juega el Real Madrid. El brasileño se dañó el tobillo en el partido de ida. Según ha publicado Globoesporte, el Barcelona se reunió este pasado viernes con el jugador y su representante, Jorge Machado. La cláusula de rescisión es de 50 millones de euros y su contrato cumple en 2021. Gremio no tenía intención de traspasarlo ni de negociar con nadie al menos hasta la finalización del Mundial de Clubes, lo que ha provocado el enfado de la entidad.

Machado confirmó las conversaciones con el club pero Gremio, que tiene el 70 por ciento de los derechos del jugador, no ha encajado nada bien la foto de Arthur vestido de azulgrana y ha mostrado su enfado de forma pública. «Nadie del Barcelona se ha puesto en contacto con nosotros», ha asegurado su vicepresidente Odorico Román. Héctor Nein, director del departamento jurídico del club brasileño, también se expresó: «Machado nos informó de que el representante del Barça quería conocer a la familia de Arthur. No nos pareció mal, pero lo de la camiseta del Barcelona con la foto nos parece completamente innecesario. Vamos a ir a la FIFA a explicar lo sucedido». En Gremio entienden que el jugador tiene una cláusula y que si el Barcelona la pagara «no habría nada que decir», pero aseguran que «o estamos negociando». Según diversas fuentes, hay un principio de acuerdo para el fichaje de Arthur, aunque la incorporación no está ni mucho menos cerrada.