Premier League Guardiola: «Compararme con un perro está mal, hay que respetarlos más» El entrenador del Manchester City responde con ironía al duro ataque del representante Mino Raiola, que hace unos días se cebó con él

Madrid Actualizado: 06/04/2018 20:02h

Pep Guardiola acudió este viernes a la sala de prensa para hablar básicamente del duelo de este sábado contra el Manchester United, en donde se puede decidir la Premier League, y para analizar las consecuencias del duro golpe del pasado miércoles en la Champions, en donde el City perdió con estrépito ante el Liverpool en la ida de los cuartos de final (3-0). Sin embargo, el entrenador catalán dejó un titular cargado de ironía cuando se refirió a Mino Raiola, excéntrico representante que no tiene a Guardiola en muy buena estima.

Hace unos días, Raiola, agente entre otros de Zlatan Ibrahimovic, se refirió a Guardiola como «un cobarde» y «un perro». El técnico le respondió este viernes, pese a frenarse de entrada en la respuesta. «Contestaré otro día», indicó. Sin embargo, aprovechó su momento y cogió carrerilla: «Estoy de acuerdo, tiene razón. Al final la gente descubrió mi secreto: soy un hombre malo. Soy un cobarde. Nunca he hablado con él así que no sé de dónde viene su opinión, quizás de Ibrahimovic», introdujo.

Guardiola mantuvo la misma línea y desveló que Raiola le ofreció precisamente a un par de sus jugadores pese a todo lo que dice de él. «Pero Raiola, hace dos meses, me ofreció a Mkhitaryan y Pogba. ¿Por qué? ¿Por que me los ofreció? Si soy un hombre malo, debe proteger a sus jugadores y no llevarlos con un hombre malo como yo, con un perro. Además, compararme con un perro está mal. Hay que respetar más a los perros». Los periodistas soltaron una carcajada entonces.