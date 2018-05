Pep Guardiola «Nada se arreglará hasta que los presos vuelvan con sus familias» Sobre el próximo Mundial, el técnico asegura que le gustaría que lo ganara España, Inglaterra o Alemania

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha dicho hoy que el conflicto catalán no se solucionará hasta que no se liberen a los políticos que están presos a causa del proceso independentista.

«La situación no es fácil, pero nada se arreglará hasta que los presos vuelvan con sus familias. Hay gente que hace más de doscientos días que está en la cárcel por pedir que la gente vote. Que alguien me lo explique», manifestó durante una acto de la Fundación Cruyff celebrado en Barcelona.

En este sentido, Guardiola aseguró que, de haber seguido entrenando en España, hubiera llevado del lazo amarillo para pedir la libertad de los que él considera presos políticos.

«Lo habría llevado, sí. ¿Por qué no puedo llevarlo en Inglaterra ni puedo llevarlo aquí? La gente lleva un lazo en contra del sida o contra la discriminación de género. No es una reivindicación política», precisó.

También en clave política se le preguntó al técnico catalán si le gustaría que España ganase el próximo Mundial, y Guardiola no dudó en responder afirmativamente, aunque añadió que también le gustaría que lo ganasen Inglaterra o Alemania, los otros dos países donde ha entrenado.

«Me gustaría que lo ganara España e Inglaterra también me gustaría que lo ganara. Y también tengo muy buenos amigos en Alemania, en el Bayern de Múnich. Yo soy de los equipos de mis amigos, y en la selección española tengo algunos a los que quiero mucho, mucho», respondió.

EL Madrid, un equipo «espectacular»

Sobre la tercera Champions League consecutiva del Real Madrid, Guardiola reconoció que «cuando uno consigue tres seguidas, cuatro en cinco años es que son un equipo espectacular. Es una competición muy dura y muy complicada donde estar dentro o fuera depende de muchas cosas».

Para Pep, «la demostración de lo que es el Madrid» se pudo ver cuando en la final el Liverpool marcó el gol del empate: «En los diez o quince minutos siguientes, que es cuando el Liverpool, con el entusiasmo del empate, le puede dar la vuelta al marcador, es cuando el Madrid está mejor».

Sobre Zidane y su labor en el banquillo blanco, el técnico del Manchester City ha reconocido que «ha hecho un trabajo espectacular. ¿Qué importa si la merecen o no la merecen? Han ganado las Champions, felicitarles, porque es muy difícil ganar esta competición».

El exentrenador del Barça coincidió en el acto con el que fuera su presidente en el club azulgrana, Joan Laporta. Ambos fueron presentados hoy, en el Polideportivo de la Marbella, como nuevos patronos de la Fundación Cruyff.

«El posicionamiento de Pep por la democracia y en favor de los presos políticos catalanes me parece extraordinario, valiente y propio de una persona con sentimientos. Se trata de que esta situación de que haya presos políticos no se acepte con normalidad, porque no es normal y, por tanto, que haya gente como Pep Guardiola, que sabe que todo lo que haga tendrá una repercusión mundial, se posicione de este modo, dice mucho de él como persona», comentó Laporta.