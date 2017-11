Fútbol Gumbau quiere reivindicarse ante el Barcelona El jugador del Leganés asegura que celebraría un gol si este sábado anota en Butarque a pesar de su pasado azulgrana

Gerard Gumbau militó en las categorías inferiores del Barcelona entre 2014 y 2017. Centrocampista de gran talento, llegó a debutar con el primer equipo pero no acabó de convencer a la secretaría técnica, que le barró el paso y acabó firmando con el Leganés. No olvida su paso por el Barcelona, asegura que le encantaría volver pero también tiene claro que celebraría un hipotético gol este sábado. «Está claro que si marco ante el Barcelona lo celebraría. Sería mi primer gol en Primera división y estas cosas hay que celebrarlas«, aseguro el centrocampista pepinero.

Gumbau guarda muchos recuerdos de su paso por el club culé. Uno de ellos es haber compartido vestuario y entrenamientos con Leo Messi, un jugador que «no se puede parar, es el mejor del mundo. Depende de él, de si tiene un buen o mal partido, pero casi nunca tiene partidos malos». Y asegura que «hay que vigilar a todos los jugadores. Todos son muy buenos, todos tienen mucha calidad, por eso están ahí. Pero sin duda al mejor, a Messi. Hay que vigilarlo de cerca aunque eso depende de él, de si está acertado o no para poder meter algún gol». El futbolista anhela que llegue la hora del choque: «Para mí es un partido especial. He estado tres años allí, he podido jugar algún partido con los que para mi son los mejores del mundo. Está claro que para mi es un partido especial y lo espero con muchas ganas», asegura.

El pepinero se siente confiado en lograr un resultado positivo y considera que el choque le llega al Leganés en un buen momento de la temporada. «El equipo está haciendo una buena temporada, hemos empezado con un buen colchón de puntos que nos da tranquilidad para encarar este partido con las máximas ganas y con toda la confianza de sacar algo positivo contra un rival muy difícil». No obstante, recuerda la dificultad que entraña medirse al Barcelona o al Real Madrid: «Contra estos equipos puede cambiar todo en cualquier momento. Tienes que estar los noventa minutos metido para intentar sacar algo, siempre trabajando como un grupo para intentar conseguir algo positivo». Desconfía de los comentarios que ponen en tela de juicio la plasticidad del juego azulgrana. Considera que con Valverde son efectivos. «El Barça quizás no juega tan brillante, pero es un equipo más solvente, más maduro, los resultados lo demuestran. Tiene mucha efectividad porque tiene a los mejores jugadores del mundo y están haciendo una gran temporada», apunta.

Gumbau ha estado valorando esta semana su trayectoria y con motivo del partido ante el Barça en Butarque ha explicado las causas que le llevaron a trasladarse a Leganés. «Cuando el Barça no me ofreció renovar, miré todas las opciones. El Leganés ha sido una buena oportunidad para dar el salto a Primera. Estoy muy contento porque me han recibido espectacular», reconoció. Al mismo tiempo se mostró prudente sobre las posibilidades de gozar de la titularidad este sábado: «Es difícil ganarse un lugar en el once cuando llegas nuevo y tienes menos experiencia que otros jugadores, pero poco a poco voy aprovechando las oportunidades del míster».