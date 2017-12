Segunda B Hércules-Elche, un derbi histórico con entradas artesanales Los aficionados que esperaron a última hora para comprar sus localidades se llevaron una sorpresa en las taquillas

Este domingo se disputó en el Estadio Rico Pérez el Hércules-Elche, derbi alicantino de máxima rivalidad entre dos conjuntos que ahora coinciden en Segunda división B. Un partido que conserva la emoción y el aroma de las grandes citas, pero muy alejado del «glamour» que tenía cuando se disputaba en la máxima categoría del fútbol español, al menos por las surrealistas entradas vendidas a algunos aficionados.

Los aficionados que esperaron hasta última hora para retirar su entrada se llevaron un sorpresa en las taquillas del Rico Pérez, donde un fallo informático no permitió expedir localidades mediante el software de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) que emplea habitualmente el Hércules, aunque ya no pertenece a ella desde hace años. Ante la falta de entradas, a los hinchas se les entregó una especie de «justificantes» hechos con papel oficial y en los que aparecía el sello de la entidad herculana, pero en el que el precio y la identificación de la localidad estaba escrito a boligráfo. Una anómala situación que muchos hinchas no dudaron en compartir a través de las redes sociales.

Con su empate, Hércules y Elche prolongaron una jornada más sus respectivas rachas negativas, ya que mientras los herculanos suman cuatro partidos sin ganar los ilicitanos acumulan seis encuentros sin conocer la victoria. La igualada, además, sirvió de poco a ambos equipos, ya que con este resultado el Elche salió de la zona de promoción de ascenso, donde permanecía de forma ininterrumpida desde la segunda jornada.

El derbi estuvo marcado por el miedo de ambos equipos a perder y apenas se registraron ocasiones de gol, pero también por esa extraña situación con las entradas vendidas a lo largo del domingo.

